Выборы в Австрии: Зеленский поздравил Курца с победой

Новости Украины:Зеленский выразил надежду на сотрудничество с Австрией.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца с победой возглавляемой им Австрийской народной партии на парламентских выборах.

"Поздравляю Себастьяна Курца с его исторической победой на парламентских выборах в Австрии", - говорится в поздравлении, размещенном в Twitter.

Зеленский отметил, что с нетерпением ожидает сотрудничества с Курцом и новым австрийским правительством "ради наших двух стран и Объединенной Европы".

Congratulations to @sebastiankurz on his historic win in Austria’s parliamentary election. Looking forward to working with you and the new Cabinet for the sake of our two countries and United Europe!#NRW2019 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 29, 2019

Как известно, на парламентских выборах в Австрии, по первым данным экзит-полов, лидирует консервативная Австрийская народная партия (АНП), возглавляемая Курцом. АНП набирает 37,2% голосов.

Таким образом, АНП может получить даже больше голосов, чем на предыдущих выборах в 2017 году, добавляя 5,7 процентных пунктов. На втором месте - социал-демократы (СПА) с 22%. Для них это худший результат в истории партии.

Далее идет правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС), которую, по данным экзит-пола, поддержали 16%.

Четвертое место - у "зеленых" с 14,3%. Либеральная "Новая Австрия" набирает 7,4%.