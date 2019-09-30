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Выборы в Австрии: Зеленский поздравил Курца с победой
Выборы в Австрии: Зеленский поздравил Курца с победой
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Выборы в Австрии: Зеленский поздравил Курца с победой

Выборы в Австрии: Зеленский поздравил Курца с победой
11:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Зеленский выразил надежду на сотрудничество с Австрией.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца с победой возглавляемой им Австрийской народной партии на парламентских выборах.

"Поздравляю Себастьяна Курца с его исторической победой на парламентских выборах в Австрии", - говорится в поздравлении, размещенном в Twitter.

Зеленский отметил, что с нетерпением ожидает сотрудничества с Курцом и новым австрийским правительством "ради наших двух стран и Объединенной Европы".

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Как известно, на парламентских выборах в Австрии, по первым данным экзит-полов, лидирует консервативная Австрийская народная партия (АНП), возглавляемая Курцом. АНП набирает 37,2% голосов.

Таким образом, АНП может получить даже больше голосов, чем на предыдущих выборах в 2017 году, добавляя 5,7 процентных пунктов. На втором месте - социал-демократы (СПА) с 22%. Для них это худший результат в истории партии.

Далее идет правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС), которую, по данным экзит-пола, поддержали 16%.

Четвертое место - у "зеленых" с 14,3%. Либеральная "Новая Австрия" набирает 7,4%.

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Все по теме:

Выборы, Австрия, Владимир Зеленский, Себастьян Курц, Австрийская народная партия.
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