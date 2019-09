Выборы в Австрии: Зеленский поздравил Курца с победой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца с победой возглавляемой им Австрийской народной партии на парламентских выборах.

"Поздравляю Себастьяна Курца с его исторической победой на парламентских выборах в Австрии", - говорится в поздравлении, размещенном в Twitter.

Зеленский отметил, что с нетерпением ожидает сотрудничества с Курцом и новым австрийским правительством "ради наших двух стран и Объединенной Европы".

Congratulations to @sebastiankurz on his historic win in Austria’s parliamentary election. Looking forward to working with you and the new Cabinet for the sake of our two countries and United Europe!#NRW2019

