Выборы в Австрии: результаты экзит-полов

Новости мира:Партия Курца убедительно побеждает на выборах в Австрии.

В соответствии с экзит-полом и предварительным прогнозом, правоцентристская "Австрийская народная партия" (ÖVP) во главе с Себастианом Курцем с большим отрывом побеждает на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии.

Согласно результатам экзит-пола, партия набирает 39% голосов - на 5% больше, чем показывали последние соцопросы. Лидер партии Себастиан Курц, которому будет поручено президентом формировать коалицию, очевидно, снова возвращается в кресло канцлера.

На втором месте находится левоцентристская "Социал-демократическая партия Австрии" (SPÖ) с 23% голосов. Этот результат худший в истории партии (на предыдущих выборах в 2017 SPÖ набрала 26,9%).

На третьем месте оказалась правопопулистская и пророссийская "Австрийская партия свободы" (FPÖ) с 17%. Этот результат меньше, чем прогнозировалось (20%), и гораздо меньше, чем в 2017 году (26%.)

Также проходит в нижнюю палату парламента либеральная партия "Новая Австрия" (NEOS), которая набирает 8% (на выборах 2017 года было 5,3%).

Небольшая оппозиционная партия "Список Пильца" (JETZT), которая была в парламенте предыдущего созыва, не повторяет результат предыдущих выборов 2017 года, набирая 2%.

Зато в парламент возвращается партия "Зеленые", которая на прошлых выборах не преодолела 4% проходной барьер, набрав 3,8%. На нынешних досрочных выборах "Зеленые" получают 12%.

Последние 1600 из более 10 тыс. избирательных участков в Австрии были закрыты в 17.00 по местному времени. Многие участки закрылись на час раньше, а часть - вообще около обеда. Это связано с тем, что время их работы отличается в каждой отдельной федеральной земли). Дольше всего, с 7.00 до 17.00, участки работали в самом большом городе (федеральной земли) страны - Вене.

Сразу после экзит-пола, с закрытием последних избирательных участков произошло и объявление австрийским общественным телерадиовещателем ORF первых результатов так называемой "экстраполяции" (Hochrechnung) - приблизительного прогноза общего результата волеизъявления на основе существующих частичных расчетов и с учетом прошлых тенденций.

Результаты этой экстраполяции следующие: "Австрийская народная партия" - 37,2%, "Социал-демократическая партия Австрии" - 22%, "Австрийская партия свободы" - 16%, "Зеленые" - 14,3%, NEOS - 7,4 %. Другие партии не преодолевают 4% барьер.

Предварительные результаты выборов объявит в воскресенье около 20.00-21.00 (по Вене) министр внутренних дел Австрии Вольфганг Пешорн как председатель федеральной избирательной комиссии.

Между тем, в воскресных результатах не будут учтены почти пятая часть голосов избирателей. Это связано с голосованием с помощью так называемых "избирательных удостоверений" (Wahlkarte) - специальных открепительных талонов, которые позволяют голосовать на "чужих" участках, дома по состоянию здоровья или по почте (в т.ч. из-за границы ). На нынешних выборах впервые для такого "дистанционного" голосования зарегистрировались более 1 млн человек. Результат подсчета этих голосов станет известен только на следующей неделе: в понедельник будут подсчитаны результаты "классического" голосование по почте (Briefwahl), что и составляет наибольшую часть "дистанционного" волеизъявления, а в четверг, 3 октября, подсчитают и те бюллетени, которые путем открепительных талонов были опущены на "чужих" участках.

Всего в досрочных выборах в Национальный совет Австрии 29 сентября принимали участие 13 партий и политических групп, восемь из которых представлены на федеральном уровне. Среди них три наибольшие политсилы: правоцентристская "Австрийская народная партия" (ÖVP), левоцентристская "Социал-демократическая партия Австрии" (SPÖ) и правопопулистская "Австрийская партия свободы" (FPÖ). Кроме того, по территории всей федеративной республики избирались кандидаты от небольших парламентских партий - либеральной "Новая Австрия" (NEOS) и левопопулистская "Список Пильца" (JETZT), а также пока не представленные в парламенте политсилы: "Зеленые", KPÖ и Wandel.

Еще пять политических сил избираются только в отдельных землях, среди них "Пивная партия Австрии" (BIER), "Христианская партия Австрии" (CPÖ), "Альянс патриотов" (BZÖ), "Социалистическая левая партия" (SLP), " Каждый голос настоящий "(GILT).

В списках избирателей было более 6,4 млн человек в возрасте от 16 лет. Всего избираются 183 депутата Национального совета сроком на 5 лет.

Выборы проходили по пропорциональной системе с открытыми партийными списками путем прямого тайного голосования.

Федеральная территория Республики Австрия была разделена на 9 земельных избирательных округов (по количеству федеральных земель), которые, в свою очередь поделены на 39 региональных избирательных округов.

Система распределения депутатских мандатов по результатам выборов предполагает подсчет голосов на трех уровнях - на федеральном, земельном и региональном.

После выборов президент Австрии Александер Ван дер Беллен наделит лидера партии-победителя полномочиями по формированию правительства, после чего должны начаться официальные коалиционные переговоры.