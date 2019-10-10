Правительство Германии одобрило пакет мер по защите климата

Новости мира:По министра окружающей среды, Германия станет первой страной, у которой будет законодательно обязующая дорожная карта в этой сфере.

Федеральное правительство Германии одобрило пакет мер, направленных на защиту климата.

"Это очень важный шаг, веха. Отныне все министерства будут министерствами по защите климата", - заявила министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце, представляя одобренную Программу защиты климата.

"Климатический пакет", который еще должен быть утвержден Бундестагом, содержит конкретные цели и проекты до 2030 года.

К тому времени Германия намерена уменьшить на 55% выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом - в основном благодаря увеличению инноваций и инвестиций.

Тем, кто будет использовать технологии, способствующие уменьшению выбросов CO2, правительство обещает стимулы. Для граждан это будет означать некоторое повышение цен на транспорт (впрочем, например, станут дешевле путешествия на поезде на дальние расстояния) и отопление уже с 2021 года. В то же время правительство увеличивает жилищные субсидии на 10%. На бытовом уровне также будет поощряться замена старых систем отопления новыми, более экологичными. То же касается автомобилей на традиционном топливе, на смену которым должны прийти электромобили.

Федеральное правительство намерено реинвестировать доходы, полученные от торговли квотами на выбросы СО2, в меры по защите климата или возвращать их гражданам в виде пособия. Национальная система торговли выбросами стартует в 2021 году, цена за тонну СО2 будет фиксированной - сначала 10 евро, в 2025-м - 35 евро. Начиная с 2026 года цена будет формироваться рынком в установленных рамках.

Программой предусмотрены конкретные меры для таких отраслей, как строительство (14% выбросов поступает именно из этого сектора экономики), сельское хозяйство, промышленность (она должна к 2030 году сократить выбросы примерно вдвое), энергетика (в частности, после 2038-го уголь не будет использоваться, а доля возобновляемых источников энергии вырастет к 2030 году до 65%).

Большое внимание будет уделяться транспорту, выбросы от которого по сравнению с 1990-м должны уменьшиться на 40-42% до 2030 года. К тому времени по стране должны быть доступны 1 миллион зарядных пунктов электромобилей. Субсидии при приобретении автомобилей с электрическим, гибридным и приводным топливными элементами стоимостью до 40 тыс. евро будут повышены, предусмотрено уменьшение налогов на определенные услуги для обладателей таких авто. Цель федерального правительства: к 2030 году в Германии должны быть зарегистрированы от 7 млн до 10 млн электромобилей.

С 2025 года расходы на расширение сети общественного транспорта составят 2 миллиарда евро ежегодно. К 2030 году федеральное правительство и Deutsche Bahn (Немецкая железная дорога) инвестируют 86 млн евро в железнодорожную сеть. С 2020 по 2030 год железные дороги будут получать 1 миллиард евро ежегодно на модернизацию, расширение и электрификацию сети.

Правительство обещает предоставить "трехзначную в миллиардах сумму" на осуществление мер по защите климата. Власти убеждены, что это будет стимулировать дальнейшие инвестиции в благоприятные для климата меры, поддерживать экономику и сделает Германию страной бизнеса будущего.