Разрушительный тайфун "Хагибис" через пару часов ударит по Токио

Новости мира:Движение тайфуна "Хагибис" продолжается в субботу в сторону столицы Японии.

Тайфун “Хагибис” в субботу достиг главного японского острова Хонсю и направился в сторону Токио. По данным национального метеорологического управления страны, тайфун обрушится в столицу в ближайшие несколько часов, пишет УНН со ссылкой на японские СМИ.

“Хагибис” принес с собой порывы шквального ветра скоростью до 60 м/с. Власти страны уже объявили в связи с ударом стихии максимальный — пятый — уровень угрозы и призвали людей к скорейшей эвакуации.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании экстренного штаба при своей канцелярии по противодействию стихийному бедствию отдал распоряжение профильным министерствам и ведомствам сделать все необходимое для защиты человеческих жизней от тайфуна “Хагибис”.

Удар стихии вызвал остановку железнодорожного и воздушного сообщения, включая международные авиаперелеты. Согласно последним данным, в результате тайфуна по крайней мере два человека погибли и еще несколько десятков пострадали. Из-за удара стихии в настоящее времени без электроснабжения остаются около 700 тысяч домов в префектуре Тиба и по крайней мере 30 тысяч домов в Токио.

В японской префектуре Тиба произошло землетрясение магнитной 5,7.

Тайфун, который по силе сравнивают в тем, что в 1958 году унес жизни свыше 1200 человек, приблизится к столице Японии в ночь на воскресенье. В связи с непогодой некоторые матчи Кубка мира по регби и гонки Формулы-1 были отменены.