Еврокомиссия: Преодолеть проблему миграции не способна ни одна страна ЕС

Новости мира:Ни одна страна ЕС не способна в одиночку преодолеть проблемы миграции.

Самостоятельно, без поддержки партнеров и общеевропейской солидарности, преодолеть миграционные вызовы не способна ни одна страна ЕС

Об этом говорится в докладе Еврокомиссии относительно прогресса в рамках так называемой Европейской повестки дня по миграции, сообщает сайт ЕК.

Речь идет о комплексе документов и мер, которые были приняты с 2015 года, когда Европа столкнулась с масштабным миграционным кризисом.

"События нескольких минувших лет показали, что только вместе, как Евросоюз, мы способны отвечать на экстремальные обстоятельства. Именно вместе мы заложили структурную и оперативную основу для широкой Европейской миграционной системы, которая не только оказалась результативной и позволила эффективно реагировать на события, но и способствовала формированию общей солидарности и совместной ответственности. Хотя впереди еще много работы, и ситуация остается изменчивой, мы сегодня значительно лучше подготовлены, чем в 2015 году", - отметил по этому поводу еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.

Еврокомиссия отмечает, что от вспышки миграционного кризиса в 2015 году ЕС разработал мощную и общую политику. Она предусматривает инструменты для эффективного сочетания усилий, предоставление государствам-членам своевременной оперативной и финансовой помощи для совершенствования системы охраны внешних границ, а также для эффективного сотрудничества с третьими странами по регулированию миграционных потоков.

Такие совместные усилия позволили уменьшить количество нелегалов, пытающихся попасть на территорию ЕС, а также эффективно бороться с организованной преступностью в этой сфере и спасать жизни тысяч беженцев.

"ЕС ужесточил работу с партнерами за пределами Европы, чтобы предотвратить причины возникновения незаконной миграции, защитить беженцев и мигрантов и поддержать сообщества, которые их принимают. С этой целью было мобилизовано беспрецедентное финансирование в объеме 9,7 млрд евро, в частности, в рамках трастовых фондов ЕС по Африке и Сирии, а также фонда для беженцев в Турции, для которого уже было оплачено 97% из выделенной суммы в 6 млрд евро. Улучшилось также сотрудничество со странами-партнерами, 23 из которых заключили с ЕС соглашения о возвращении беженцев и реадмиссии", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

В то же время ЕК признала необходимость наращивания усилий для регулирования миграционных потоков в Средиземноморье, в частности, уменьшения миграционного давления, которое испытывают на себе Греция и Турция. В этом же контексте страны Евросоюза должны приложить солидарные усилия для проведения поисково-спасательных операций на море и отработки механизма предоставления временного убежища спасенным нелегальным мигрантам.

Еврокомиссия назвала "неприемлемой" ситуацию с положением беженцев в лагерях содержание в Ливии, особенно в контексте насилия, вспыхнувшего в Триполи в апреле текущего года. Отмечается, что после тех событий удалось организовать добровольное возвращение в страну происхождения 49 тысяч человек, еще 4 тысячи из числа наиболее уязвимых категорий были срочно эвакуированы из Ливии.