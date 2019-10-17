Юнкер: Наше соглашение защищает права 4,5 млн граждан

Новости мира:В Европейской комиссии оценили достигнутое соглашение с Великобританией.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер дал высокую оценку достигнутым в четверг договоренностям ЕС с Великобританий по Brexit.

"Это, прежде всего, соглашение, которое обеспечивает юридическую безопасность перед лицом проблем, созданных Brexit. Оно защищает права наших граждан, защищает мир и стабильность на острове Ирландия", - заявил Юнкер, выступая на пресс-конференции в Брюсселе по итогу первого дня саммита ЕС, одобрившего обновленный вариант соглашения по Brexit.

По его словам, по сути соглашение посвящено людям и миру.

"Наше соглашение защищает права 4,5 млн граждан. 3,5 млн граждан союза, живущих в Соединенном Королевстве и более 1 млн граждан Соединенного Королевства, которые живут в Европейском союзе. И они могут продолжать свою жизнь, как прежде. В наших переговорах мы всегда ставили людей на первое место", - подчеркнул Юнкер.

Он указал на значение нового протокола к соглашению по Северной Ирландии и Ирландии, который "защищает мир и стабильность на острове Ирландия и полностью защищает наш единый рынок".

Ранее ЕС и Лондон завершили согласование нового соглашения по Brexit.

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (DUP) заявила, что остается против соглашения премьер-министра Бориса Джонсона с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС.