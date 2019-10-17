Скачать
Четверг, 17.10.2019
"Движемся достаточно быстро": Маркарова - о работе с МВФ
"Движемся достаточно быстро": Маркарова - о работе с МВФ
В Минфине заверили, что гривна в 2020 году не обрушится
В Минфине заверили, что гривна в 2020 году не обрушится
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео

Юнкер: Наше соглашение защищает права 4,5 млн граждан

Юнкер: Наше соглашение защищает права 4,5 млн граждан
20:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Европейской комиссии оценили достигнутое соглашение с Великобританией.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер дал высокую оценку достигнутым в четверг договоренностям ЕС с Великобританий по Brexit.

"Это, прежде всего, соглашение, которое обеспечивает юридическую безопасность перед лицом проблем, созданных Brexit. Оно защищает права наших граждан, защищает мир и стабильность на острове Ирландия", - заявил Юнкер, выступая на пресс-конференции в Брюсселе по итогу первого дня саммита ЕС, одобрившего обновленный вариант соглашения по Brexit.

По его словам, по сути соглашение посвящено людям и миру.

"Наше соглашение защищает права 4,5 млн граждан. 3,5 млн граждан союза, живущих в Соединенном Королевстве и более 1 млн граждан Соединенного Королевства, которые живут в Европейском союзе. И они могут продолжать свою жизнь, как прежде. В наших переговорах мы всегда ставили людей на первое место", - подчеркнул Юнкер.

Он указал на значение нового протокола к соглашению по Северной Ирландии и Ирландии, который "защищает мир и стабильность на острове Ирландия и полностью защищает наш единый рынок".

"Нет смысла": ЕС и Британия не хотят новых отсрочек по Brexit

Ранее ЕС и Лондон завершили согласование нового соглашения по Brexit.

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (DUP) заявила, что остается против соглашения премьер-министра Бориса Джонсона с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Жан-Клод Юнкер, Соглашение с ЕС, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Полезные продукты, на которых не стоит экономить
03 Отчего возникает шум в ушах и как от него избавиться
04 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
05 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада одобрила использование в своей работе электронных документов
Рада одобрила использование в своей работе электронных документов
Гладковский объявил голодовку
Гладковский объявил голодовку
Зеленский одобрил штрафы за отказ в перевозке льготников
Зеленский одобрил штрафы за отказ в перевозке льготников
Заведомо слабый фильм: успех Роберта Дауни в &quot;Докторе Дулиттле&quot; под сомнением (Фото)
Заведомо слабый фильм: успех Роберта Дауни в "Докторе Дулиттле" под сомнением (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь