Brexit на финишной прямой: в британском парламенте провели важное голосование

Новости мира:Парламент Великобритании дал предварительное согласие на соглашение о Brexit.

Палата общин британского парламента во втором чтении поддержала новый законопроект о Brexit, основанный на соглашении, достигнутом с Брюсселем на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За документ проголосовали 329 депутатов, против - 299. Новый законопроект - документ на 110 страницах, в котором подробно описывается, как парламент должен имплементировать соглашение о Brexit в законодательство Великобритании.

Второе чтение - это первое основное препятствие, которое законопроект должен пройти на пути к принятию закона. Это - принципиальное согласие парламента на сделку, однако депутаты в дальнейшем должны рассмотреть все поправки.

Правительство Терезы Мэй добралось до той же стадии, но в итоге не получило достаточной поддержки парламента для окончательного одобрения сделки.

Премьер Борис Джонсон перед голосованием призвал депутатов поддержать законопроект, несмотря на их жалобы о том, что он пытается провести его через Палату общин "на высокой скорости".

Джонсон предложил рассмотреть документ за три дня и окончательно утвердить его в четверг, в противном случае он пообещал отозвать соглашение и предложить досрочные выборы.

Как известно, голосование за соглашение должно было состояться 19 октября, но вместо соглашения депутаты проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

После этого Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отложить Brexit, но не подписал его. Он также отправил второй, уже подписанное письмо, в котором объяснил, почему отсрочка является ошибкой.