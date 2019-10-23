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Туск будет работать над переносом крайнего срока Brexit

Туск будет работать над переносом крайнего срока Brexit
07:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Туск в своем обращении к странам-членам ЕС будет просить избежать Brexit без соглашения.

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что будет советовать лидерам стран ЕС согласиться на просьбу Лондона перенести крайний срок для Brexit.

"Принимая во внимание решение премьера Бориса Джонсона приостановить ратификацию соглашения о выходе из ЕС, я буду рекомендовать 27 членам ЕС согласиться на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока. Это позволит избежать Brexit без какого бы то ни было соглашения", - написал он в твиттере.

Ранее в палате общин предварительно одобрили соглашение по Brexit, но в то же время - отказались от предложения правительства завершить ратификацию в нижней палате британского парламента за три дня. В связи с этим Джонсон сообщил, что будет консультироваться с лидерами стран ЕС насчет дальнейших шагов. Кроме того, в ожидании результата этих консультаций, он заявил о приостановке процедуры ратификации сделки.

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В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на данном этапе не видит причин для новой отсрочки выхода Великобритании из ЕС.

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ЕС, Дональд Туск, Brexit.
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