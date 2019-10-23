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Джонсон в ответ на возможную отсрочку по Brexit объявит выборы

Джонсон в ответ на возможную отсрочку по Brexit объявит выборы
09:39 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Борис Джонсон против любых переносов даты выхода Великобритании из Европейского Союза.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывает к проведению досрочных выборов, если ЕС предложит отложить Brexit до января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Борис Джонсон "приостановил" свой законопроект о Brexit во вторник после того, как парламент Великобритании отказался утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения о Brexit, предложенный правительством.

Теперь жесткий выход Британии из ЕС может произойти 31 октября, если лидеры стран ЕС откажутся предоставить британцам новую отсрочку.

Но источник на Даунинг-стрит предположил, что премьер-министр не примет такого длительного переноса.

"Если задержку согласует Брюссель, то единственный путь для страны – это выборы", - сказал собеседник.

В Брюсселе ждут информацию о дальнейших шагах Лондона по Brexit

Как известно, голосование за соглашение должно было состояться 19 октября, но вместо этого депутаты проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

Члены британской палаты общин во вторник выразили поддержку соглашению по Brexit, разрешив таким образом перейти к следующей фазе процесса его ратификации.

Дональд Туск в своем обращении к странам-членам ЕС будет просить избежать Brexit без соглашения.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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