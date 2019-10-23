Скачать
Среда, 23.10.2019
Ядерные отходы, мост в Николаеве и Бортническая станция: что обсуждал Зеленский с президентом JICA
Ядерные отходы, мост в Николаеве и Бортническая станция: что обсуждал Зеленский с президентом JICA
В Страсбурге говорили о военной угрозе Nord Stream 2
В Страсбурге говорили о военной угрозе Nord Stream 2
Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)
Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)
Новолуние в конце октября 2019 года: рекомендации астрологов
Новолуние в конце октября 2019 года: рекомендации астрологов

Перепись населения: Лукашенко посчитал белорусский своим родным языком

Перепись населения: Лукашенко посчитал белорусский своим родным языком
09:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Беларуси с 4 октября продолжается перепись населения, к чему присоединился и президент Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в переписи населения, белорусский язык считает родным, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"О важности этой масштабной акции для дальнейшего развития страны излишне говорить не надо. Поэтому президент, безусловно, не остался от нее в стороне. Участие в переписи глава государства уже принял, еще на прошлой неделе. Заполнил переписные листы и передал их в Белстат", - сказала Эйсмонт. Ее слова приводит госагентство БелТА.

"Заполнял анкету президент на русском языке, в графе "родной язык" (усвоенный первым в раннем детстве) указал белорусский", - добавила она.

Лукашенко: Россия - это больше, чем страна

Перепись населения началась в Беларуси с 4 октября. Сбор персональных данных проводится тремя способами: на стационарных участках (с 4-30 октября), на специальном сайте (4-18 октября) и по месту жительства (21-30 октября).

Лукашенко задумался о будущем после президентства

Предварительные итоги переписи будут готовы до 3 февраля 2020 года, основные - до 1 июня 2020 года.

Последняя перепись населения проводилась в Беларуси в октябре 2009 года. По ее итогам, население Белоруссии составило около 9 млн 504 тыс. человек.

Между тем, по данным Белстата, на 1 января 2019 года население Белоруссии составляет более 9 млн 475 тыс. человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Перепись населения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
02 Медики рассказали, как правильно закусывать спиртное
03 Гороскоп на завтра, 23 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Эти продукты можно есть на ужин без вреда для фигуры
05 "Выписан добротно": Марчук назвал плюсы нового законопроекта о СБУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ОБСЕ: взрывы на Донбассе участились
ОБСЕ: взрывы на Донбассе участились
Дайджест ключевых новостей в Украине и мире 22 октября
Дайджест ключевых новостей в Украине и мире 22 октября
Гончарук не откажется от реформы децентрализации Гройсмана
Гончарук не откажется от реформы децентрализации Гройсмана
Рианна показала новую коллекцию под песню Криса Брауна
Рианна показала новую коллекцию под песню Криса Брауна
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь