Перепись населения: Лукашенко посчитал белорусский своим родным языком

Новости мира:В Беларуси с 4 октября продолжается перепись населения, к чему присоединился и президент Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в переписи населения, белорусский язык считает родным, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"О важности этой масштабной акции для дальнейшего развития страны излишне говорить не надо. Поэтому президент, безусловно, не остался от нее в стороне. Участие в переписи глава государства уже принял, еще на прошлой неделе. Заполнил переписные листы и передал их в Белстат", - сказала Эйсмонт. Ее слова приводит госагентство БелТА.

"Заполнял анкету президент на русском языке, в графе "родной язык" (усвоенный первым в раннем детстве) указал белорусский", - добавила она.

Перепись населения началась в Беларуси с 4 октября. Сбор персональных данных проводится тремя способами: на стационарных участках (с 4-30 октября), на специальном сайте (4-18 октября) и по месту жительства (21-30 октября).

Предварительные итоги переписи будут готовы до 3 февраля 2020 года, основные - до 1 июня 2020 года.

Последняя перепись населения проводилась в Беларуси в октябре 2009 года. По ее итогам, население Белоруссии составило около 9 млн 504 тыс. человек.

Между тем, по данным Белстата, на 1 января 2019 года население Белоруссии составляет более 9 млн 475 тыс. человек.