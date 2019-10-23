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Когда же Brexit?: в ЕС готовы дать Британии очередную отсрочку

Когда же Brexit?: в ЕС готовы дать Британии очередную отсрочку
22:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Брюсселе послы 27 стран ЕС согласны на очередную отсрочку Brexit.

Страны-участницы Европейского Союза в среду согласились с необходимостью очередной отсрочки выхода Британии из союза, но пока не утвердили новую дату, на которую переносится Brexit, передают западные СМИ.

"Все (постпреды ЕС - ред.) согласились с необходимостью продления (даты выходы Великобритании из ЕС - ред.) для того, чтобы избежать Brexit без соглашения", - приводят СМИ слова неназванного европейского чиновника.

Однако, по его данным, новая дата пока не выбрана. "Продолжительность отсрочки по-прежнему обсуждается", - сказал он.

Еще один источник в структурах ЕС сообщил о том, что стороны все же склоняются к переносу даты выхода Великобритании на три месяца.

Ожидается, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) вновь соберется в пятницу, чтобы обсудить вопрос отсрочки Brexit.

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Европейское издание "Политико", в свою очередь, также пишет о том, что дипломаты и чиновники в ЕС уверены в том, что выход Великобритании 31 октября не состоится. "Brexit не произойдет в конце октября", - сказал изданию высокопоставленный европейский чиновник. 

Газета напоминает, что ранее председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что будет советовать лидерам стран ЕС согласиться перенести Brexit на 31 января 2020 года.

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Однако, как отмечает издания, Франция будет, вероятно обсуждать возможность менее продолжительной отсрочки.

"Чиновник в ЕС говорят, что какой бы ни был результат этих обсуждений, очевидно то, что (премьеру Великобритании - ред.) Джонсону не удастся выполнить свое обещание и осуществить Brexit 31 октября", - говорится в сообщении "Политико".

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Ранее в палате общин предварительно одобрили соглашение по Brexit, но в то же время отказались от предложения правительства завершить ратификацию в нижней палате британского парламента за три дня. В связи с этим Джонсон сообщил, что будет консультироваться с лидерами стран ЕС насчет дальнейших шагов. Кроме того, в ожидании результата этих консультаций, он заявил о приостановке процедуры ратификации сделки.

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ЕС, Великобритания, Brexit.
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