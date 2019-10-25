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В ЕС готовятся дань бой отмыванию денег и вводят более жесткие правила

В ЕС готовятся дань бой отмыванию денег и вводят более жесткие правила
17:21 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В прошлом году ЕС был захвачен врасплох одним из крупнейших в истории скандалов с отмыванием денег.

Европейский Союз готовится ужесточить правила борьбы с отмыванием денег.

Об этом сообщает Reuters, которое ознакомилось с проектом документа.

Отмечается, что регуляторы ЕС в прошлом году были захвачены врасплох одним из крупнейших в истории скандалов с отмыванием денег, когда в период с 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske Bank был проведен ряд подозрительных платежей на сумму около 200 млрд евро.

Когда в сентябре 2018 года разразился скандал с Danske Bank, ЕС только принял пятый просмотр своих правил борьбы с отмыванием денег. Однако новые правила быстро оказались недостаточными.

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Теперь Еврокомиссия настоятельно призывает быстро оценить какие-либо ограничения, вытекающие из действующего законодательства, и представить предложения по устранению недостатков.

Текст документа был подготовлен финским председательством в Совете ЕС после того, как министры финансов блока обсудили этот вопрос на встрече в начале октября.

В проекте предусмотрено, что Еврокомиссия должна рассмотреть вопрос о передаче полномочий по надзору за отмыванием денег агентству ЕС. Документ также предлагает механизм координации национальных следователей.

Несмотря на то, что преступные организации часто отмывают доходы от своей незаконной деятельности за рубежом, борьбой с финансовыми преступлениями в основном занимаются национальные органы власти, которые не всегда в полной мере сотрудничают.

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Европейский центральный банк и Европарламент заявили, что орган с надзорными полномочиями в масштабах всего ЕС может устранить этот недостаток.

Ожидается, что финский проект будет принят на заседании Совета ЕС в декабре, но он может быть изменен. "До его принятия состоится еще много дискуссий", - сказал представитель ЕС.

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ЕС, Еврокомиссия, Отмывание денег.
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