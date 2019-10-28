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"Я лишен свободы": Джонсон согласился на очередную отсрочку Brexit

"Я лишен свободы": Джонсон согласился на очередную отсрочку Brexit
20:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Джонсон согласился на продление сроков Brexit до 31 января, но хочет досрочных выборов, чтобы решить вопрос с постоянными переносами сроков Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал официальное согласие от имени Лондона на продление сроков Brexit до 31 января 2020 года, говорится его главе Европейского совета Дональду Туску.

"Как вам хорошо известно, я лишен свободы (. . .) сделать что-либо, кроме как подтвердить официальное согласие Великобритании на это продление", - говорится в письме, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.

Джонсон подчеркнул, что, по его мнению, такое решение вредит британской "демократии и нашим отношениям с друзьями в Европе".

По его словам, он предпочел бы, чтобы парламент как можно скорее одобрил соглашение о Brexit, достигнутое британским правительством и Брюсселем.

"К сожалению, у меня есть серьезные опасения, что этот парламент никогда этого не сделает, пока у него есть возможность все отложить. Поэтому я стремлюсь ко всеобщим выборам в декабре, чтобы гарантировать избрание нового состава парламента, который будет способен решить вопрос в соответствии с нашими конституционными нормами", - пишет Джонсон.

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Джонсон выразил надежду на то, что в скором времени ЕС и Великобритания смогут "оставить этот сложный период позади".

Лидеры стран ЕС согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября на 31 января 2020.

По словам Туска, речь идет о "гибком" продлении Brexit. Оно подразумевает, что страна может выйти из ЕС и до 31 января 2020 года в случае, если Джонсон быстро добьется соглашения с парламентом по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что палата общин британского парламента в понедельник проголосует по предложению Джонсона о проведении досрочных выборов 12 декабря.

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Предложение Джонсона о досрочных выборах прозвучало после того, как в минувший вторник палата общин отвергла предложение правительства о завершении за три дня рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о Brexit. Это означает, что процесс ратификации в парламенте затянется и не будет гарантии того, что Великобритания смогла бы, как это планировалось, выйти из ЕС с соглашением 31 октября 2019 года.

В итоге Джонсон 20 октября под давлением со стороны парламента попросил у Брюсселя отсрочки по сроку выхода Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года.

Ранее он заверял, что "скорее умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о переносе Brexit.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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