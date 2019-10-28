И тут не повезло: парламент Британии не поддержал предложение Джонсона о досрочных выборов

Новости мира:Парламент Британии не поддержал проведение новых выборов.

Парламент Великобритании в понедельник, 28 октября, не поддержал предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении новых выборов 12 декабря.

За это предложение проголосовали 299 членов Палаты общин при необходимых 434 голосах, пишет Deutsche Welle.

"Против" выборов выступили 70 парламентариев.

После голосования Джонсон заявил, что его правительство подаст другой законопроект о проведении парламентских выборов 12 декабря.

Лидер лейбористов Джереми Корбин перед голосованием заявил, что скептически настроен относительно предложенных Джонсоном на 12 декабря парламентских выборов, заявляя о своем недоверии премьер-министру Борису Джонсону.

"Это премьер-министр, которому нельзя доверять (...) Каждое обещание, которое он дает, он не выполняет. Премьер сказал, что выведет нас из Европейского Союза до 31 октября - так делай или умирай", - сказал Корбин членам британского парламента после вступительного слова Джонсона.

Этими словами лидер лейбористов напомнил Джонсону его громкое заявление, когда премьер сказал, что лучше "умрет в канаве, чем еще раз перенесет Brexit".

Ранее в этот день Джонсон направил в Брюссель письмо, которым проинформировал президента Европейского Совета Дональда Туска, что принимает решение Евросоюза об отсрочке Brexit на три месяца. В то же время британский премьер подчеркнул, что он делает это против своей воли, и призвал Брюссель больше не предоставлять никаких отсрочек.

Джонсон назвал отсрочку "нежелательной" и заявил, что "она была навязана этой власти против ее воли". В случае проведения выборов, Джонсон уверял, что будет настаивать на принятии достигнутого им с представителями ЕС соглашения о выходе страны из Евросоюза.