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Несмотря на отсрочку: в ЕС допускают, что Британия уйдет по "жесткому" сценарию

Несмотря на отсрочку: в ЕС допускают, что Британия уйдет по "жесткому" сценарию
22:08 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В ЕС заявили, что риски "жесткого Brexit" сохраняются.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что риски неупорядоченного выхода Британии из блока остаются.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Он сказал, что это может произойти в конце января, если британский парламент не ратифицирует соглашение по Brexit, которое 27 стран ЕС заключили с Британией, и Лондону не будет предоставлена еще одна отсрочка.

Это также может произойти в конце переходного периода, предусмотренного после Brexit до конца 2020 года, если к тому времени между сторонами не будет согласовано новое торговое соглашение или не будет достигнута договоренность о дополнительном времени для этого.

"Риск того, что Brexit пройдет без соглашения, все еще существует. Нам все еще нужно подготовиться", - сказал Барнье, выступая в Брюсселе.

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"Во всех государствах-членах существует большая разница в готовности между крупными компаниями и предприятиями малого и среднего бизнеса. Сейчас не время успокаиваться. Работа с малым и средним бизнесом, в частности, должна продолжаться", - отметил он.

Напомним, накануне Европейский совет формально утвердил решение о продлении срока, предусмотренного статьей 50 Договора о ЕС, что позволяет отложить Brexit до 31 января 2020 года.

В тот же день парламент Великобритании поддержал предложение премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря.

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ЕС, Великобритания, Мишель Барнье, Brexit.
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