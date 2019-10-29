ЕС одобрил отсрочку Brexit, а Туск попрощался с "британскими друзьями"

Новости мира:Евросоюз официально отсрочил Brexit, Туск говорит, что это возможно последняя отсрочка.

Президент Европейского совета Дональд Туск предупредил Великобританию, что предоставленная ей отсрочка Brexit может быть последней.

Об этом он написал в Twitter.

"Моим британским друзьям: 27 стран ЕС официально одобрили отсрочку. Возможно, это последняя отсрочка. Пожалуйста, используйте это время с пользой. Я также хочу попрощаться с вами, поскольку моя миссия здесь заканчивается. Я буду держать кулаки за вас", - написал Туск.

To my British friends, The EU27 has formally adopted the extension. It may be the last one. Please make the best use of this time. I also want to say goodbye to you as my mission here is coming to an end. I will keep my fingers crossed for you. — Donald Tusk (@eucopresident) October 29, 2019

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник вновь попытается получить одобрение парламента на проведение досрочных выборов 12 декабря, несмотря на то, что депутаты вчера отвергли это предложение.

Джонсон в понедельник сказал депутатам, что парламент "недееспособный" и не может "больше держать эту страну в заложниках", но лейбористы заявили, что премьер-министру нельзя доверять.

Голосование состоялось после того, как премьер-министр официально принял предложение Брюсселя о продлении процесса Brexit до 31 января 2020 года.

Это означает, что Британия не покинет ЕС 31 октября, как неоднократно обещал Джонсон.