Новости мира:Премьер Северной Македонии надеется, что его страну никогда не пригласят в Евразийский союз.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что его страна не получала приглашение в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), и выразил надежду, что этого никогда не случится.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

"Возможно, вокруг правительства существует какая-то защитная оболочка, поэтому такое приглашение получить сложно", - пошутил премьер-министр Северной Македонии.

После этого он серьезно заявил: "Нет, такого приглашения нет, и я надеюсь, что и не будет".

Так премьер-министр Северной Македонии ответил на вопрос журналиста о том, не вступит ли его страна в Евразийский союз, возглавляемый Москвой, после того как ЕС отказался начинать переговоры со Скопье о членстве в ЕС.

Две недели назад Северную Македонию и Албанию не пригласили к переговорам о членстве в ЕС из-за позиции президента Франции Эммануэля Макрона, который требовал сначала провести реформы в пределах блока, а затем продолжить расширение.

Между тем в конце прошлой недели президент Сербии Александар Вучич подписал договор о присоединении к Евразийскому экономическому союзу во главе с Россией. Частично он мотивировал этот шаг медленным прогрессом переговоров с Брюсселем.

ЕС предупредил Сербию, что членство в Евразийском союзе и одновременно в ЕС невозможно, и Белград должен будет выбрать.