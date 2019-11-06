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В случае "жесткого" Brexit правительство Великобритании планирует открыть свой рынок для импорта

В случае "жесткого" Brexit правительство Великобритании планирует открыть свой рынок для импорта
15:09 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В рамках временного таможенного режима запланирована отмена ставок ввозной пошлины на ряд товаров, которые на сегодня облагаются при импорте в ЕС.

Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало объяснения по торговле с Великобританией в случае ее выхода из состава Евросоюза без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Правительство Великобритании подтверждает намерение ввести одностороннее годовое открытие своего рынка для большей части импорта, что позволит минимизировать негативные последствия, связанные с прекращением режима преференциальной торговли с рядом стран мира", - говорится в сообщении.

Нулевая ввозная пошлина будет установлена для 88% товаров (в денежном выражении), одновременно тарифные квоты и ставки ввозной пошлины, отличные от нулевых, будут установлены для 533 тарифных линий.

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В 2018 году Украина осуществляла экспорт по 223 из упомянутых 533 тарифных линий на общую сумму $16,6 млн, что составляет 2,8% общего экспорта товаров в Великобритании. При этом объемы экспорта по 162 из упомянутых 223 тарифных линий не превышали $ 10 тыс. и в совокупном объеме составили $79 тыс.

Таким образом, практически весь объем экспорта приходится на 61 тарифную линию, из которого 85% - на три товарных субпозиции (совокупно): сахар из сахарного тростника или из сахарной свеклы ($9,5 млн), одежду ($3,5 млн) и бытовые изделия и их части из черных металлов ($949 тыс.).

Правительство Британии в случае "жесткого" Brexit планирует устранить часть тарифных ограничений, которые на сегодня применяются ЕС. Указанное касается в том числе экспортируемых товаров Украины в ЕС в рамках ежегодных беспошлинных тарифных квот.

Из 36 видов товаров, в отношении которых установлены беспошлинные тарифные квоты ЕС, квоты в полном объеме будут применяться Великобританией только для говядины (квартальные беспошлинные тарифные квоты) и пищевых продуктов.

Частично будут применяться квоты для импорта яблочного и виноградного соков, отрубей, мяса птицы и свинины. Таким образом, Британия не будет применить тарифные ограничения импорта в 30 из 36 видов продукции из Украины.

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Кроме того, в рамках временного таможенного режима запланирована отмена ставок ввозной пошлины на ряд товаров, которые на сегодня облагаются при импорте в ЕС: медь и изделия из нее; алюминий и изделия из него; удобрения минеральные или химические азотные, фосфорные и с содержанием двух или трех питательных элементов: азот, фосфор и калий; продукты неорганической химии и прочее.

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Великобритания, Импорт, Brexit, Экономика Великобритании.
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