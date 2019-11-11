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Умер основатель волонтерской организации "Белые каски"

Умер основатель волонтерской организации "Белые каски"
18:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:"Белые каски" подтвердили смерть основателя фонда, создававшего и финансировавшего организацию.

Неправительственная организация "Белые каски" подтвердила смерть основателя некоммерческого благотворительного фонда Mayday Rescue британца Джеймса Ле Мезюрье.

"Мы с потрясением и печалью узнали новость о смерти Джеймса Ле Мезюрье, основателя и директора организации Mayday Rescue в его доме в Стамбуле", - сообщили "Белые каски" в твиттере, подчеркнув, что Mayday Rescue - это одна из организаций, которая поддерживает и участвует в подготовке членов организации "Белые каски". Как отмечают СМИ, фонд Mayday Rescue является основателем "Белых касок".

В твиттере отмечается, что "Белые каски" "выражают глубочайшие соболезнования семье Джеймса", а также " отдают должное его гуманитарным усилиям, которые сирийцы всегда будут помнить".

Отмечается, что пока не ясно, что именно стало причиной его смерти.

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По не подтвержденным данным, он упал с балкона его квартиры в Стамбуле.

"Белые каски" - неправительственная организация, известная также как сирийская спасательная группа. Она действует в тех районах Сирии, которые контролируют оппозиционные силы.

С сирийскими властями она не сотрудничает.

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Организация состоит из более трех тыс. волонтеров, которые работают в разных районах Сирии, где происходили вооруженные операции.

В настоящее время организацию финансируют Великобритания и Германия.

В октябре финансовую помощь "Белым каскам" возобновили США, после того, как страна заморозила финансирование организации в 2018 году.

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В 2017 году документальный фильм о "Белых касках" получил премию "Оскар".

Также организация неоднократно была номинирована на Нобелевскую премию мира.

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Сирия, Турция, Белые каски, Джеймс Ле Мезюрье, Mayday Rescue.
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