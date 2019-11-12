В новой Еврокомиссии обновили политику относительно "Восточного партнерства"

Новости мира:В ЕК сказали, что имеют четкий мандат на развитие Восточного партнерства.

Новая Еврокомиссия имеет очень четкое видение развития Восточного партнерства и намерена укреплять отношения с государствами-партнерами на основе обновленной долгосрочной политики в этом направлении.

Об этом заявил глава Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства Кристиан Даниэльсон во вторник в Брюсселе во время дискуссии "Наша стратегия для будущего Восточного партнерства".

"Мы сейчас находимся перед началом работы новой Еврокомиссии. Но уже можно видеть подход к Восточному партнерству в том, что сказала избранный президент Еврокомиссии, и в том, что она изложила в письме-задаче для Еврокомиссара, который, среди прочего, будет отвечать за Восточное партнерство. Эта задача очень четкая и амбициозная. Она говорит, что отношения с шестью странами должны быть укреплены. Она о том, что должен быть создан новый пакет долгосрочной политики, на основе пересмотра подходов к Восточному партнерству, и эта задача должна быть продвинута вперед весной", - сказал представитель Еврокомиссии.

Он отметил, что обновленная политика Восточного партнерства, как и раньше, будет сосредоточена на решении ключевых вопросов государственного управления, таких как верховенство права, судебная реформа, борьба с коррупцией, борьба с международной организованной преступностью и т.п. По словам Даниэльсона, новый еврокомиссар, привлеченный к этой работе, имеет поручение попробовать ускорить имплементацию соглашений об ассоциации и соглашений об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной, Грузией и Молдовой. В этом контексте, по его словам, предложена в Европарламенте обновленная "Стратегия Трио 2030" - интересная идея.

Даниэльсон отметил, что соглашения об ассоциации, которые ЕС с Украиной, Грузией и Молдовой, а также соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, наиболее амбициозные из тех правовых документов, которые существуют за пределами процесса расширения ЕС.

"Когда они (соглашения) будут полностью выполнены, осведомленные лица сказали мне, что 70 процентов правового пакета внутреннего рынка ЕС будут адоптированы в указанных странах. В конкретных терминах это означает, что внутренний рынок ЕС будет открытым для этих регионов. И это очень важно для экономики", - добавил руководитель Директората.

Среди очевидных достижений Восточного партнерства за последние 10 лет, кроме заключения соглашений об ассоциации, он назвал введение безвизового режима для граждан тройки стран-партнеров, что позволило обеспечить свободные путешествия по странам ЕС для более млн человек, а также усиление политического диалога как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

Среди приоритетов такого сотрудничества в рамках Восточного партнерства представитель Еврокомиссии назвал безопасность, что является важным аспектом как для всех трех ассоциированных стран, так и для ЕС. В частности, это сотрудничество касается мероприятий по противодействию гибридным угрозам, укреплению энергетической и кибернетической безопасности.