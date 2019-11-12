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В новой Еврокомиссии обновили политику относительно "Восточного партнерства"

В новой Еврокомиссии обновили политику относительно "Восточного партнерства"
22:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В ЕК сказали, что имеют четкий мандат на развитие Восточного партнерства.

Новая Еврокомиссия имеет очень четкое видение развития Восточного партнерства и намерена укреплять отношения с государствами-партнерами на основе обновленной долгосрочной политики в этом направлении.

Об этом заявил глава Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства Кристиан Даниэльсон во вторник в Брюсселе во время дискуссии "Наша стратегия для будущего Восточного партнерства".

"Мы сейчас находимся перед началом работы новой Еврокомиссии. Но уже можно видеть подход к Восточному партнерству в том, что сказала избранный президент Еврокомиссии, и в том, что она изложила в письме-задаче для Еврокомиссара, который, среди прочего, будет отвечать за Восточное партнерство. Эта задача очень четкая и амбициозная. Она говорит, что отношения с шестью странами должны быть укреплены. Она о том, что должен быть создан новый пакет долгосрочной политики, на основе пересмотра подходов к Восточному партнерству, и эта задача должна быть продвинута вперед весной", - сказал представитель Еврокомиссии.

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Он отметил, что обновленная политика Восточного партнерства, как и раньше, будет сосредоточена на решении ключевых вопросов государственного управления, таких как верховенство права, судебная реформа, борьба с коррупцией, борьба с международной организованной преступностью и т.п. По словам Даниэльсона, новый еврокомиссар, привлеченный к этой работе, имеет поручение попробовать ускорить имплементацию соглашений об ассоциации и соглашений об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной, Грузией и Молдовой. В этом контексте, по его словам, предложена в Европарламенте обновленная "Стратегия Трио 2030" - интересная идея.

Даниэльсон отметил, что соглашения об ассоциации, которые ЕС с Украиной, Грузией и Молдовой, а также соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, наиболее амбициозные из тех правовых документов, которые существуют за пределами процесса расширения ЕС.

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"Когда они (соглашения) будут полностью выполнены, осведомленные лица сказали мне, что 70 процентов правового пакета внутреннего рынка ЕС будут адоптированы в указанных странах. В конкретных терминах это означает, что внутренний рынок ЕС будет открытым для этих регионов. И это очень важно для экономики", - добавил руководитель Директората.

Среди очевидных достижений Восточного партнерства за последние 10 лет, кроме заключения соглашений об ассоциации, он назвал введение безвизового режима для граждан тройки стран-партнеров, что позволило обеспечить свободные путешествия по странам ЕС для более млн человек, а также усиление политического диалога как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

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Среди приоритетов такого сотрудничества в рамках Восточного партнерства представитель Еврокомиссии назвал безопасность, что является важным аспектом как для всех трех ассоциированных стран, так и для ЕС. В частности, это сотрудничество касается мероприятий по противодействию гибридным угрозам, укреплению энергетической и кибернетической безопасности.

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Украина, Молдова, Еврокомиссия, Грузия, Восточное Партнерство, Кристиан Даниэльсон.
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