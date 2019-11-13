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Столтенберг: Именно наша военная сила создает условия для дипломатических достижений

Столтенберг: Именно наша военная сила создает условия для дипломатических достижений
22:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Столтенберг объяснил, почему НАТО держит открытыми дипломатические каналы в Москве.

В современном мире для достижения устойчивого политического решения конфликтов иногда необходимо опираться на военную мощь.

Об этом заявил в среду во время выступления в редакции американского журнала Foreign Policy в Вашингтоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который получил от этого издания награду "Дипломат года", сообщается на сайте НАТО.

"Часто говорят, что не существует военного решения для конфликта. В то же время история свидетельствует, что военная сила часто является необходимой для того, чтобы найти устойчивое политическое решение. Такая комбинация мощного сдерживания и открытого диалога с Советским союзом позволила сократить ядерные вооружения в 80-х годах. А также сократить обычные вооруженные силы в Европе после завершения "холодной войны", - сказал руководитель НАТО.

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Он напомнил, что именно сочетание политического единства и военной силы позволило остановить кровопролитие на Балканах в 90-х годах прошлого века. Военная мощь НАТО вместе с дипломатическими усилиями стали катализатором для политических изменений в Центральной и Восточной Европе после падения коммунизма, добавил Столтенберг.

"По сей день мы продолжаем сочетать содержательный диалог с надежными сдерживанием и обороной. Включая наши отношения с Россией. Мы видели более наступательную Россию, которая аннексировала Крым, которая дестабилизирует Украину, которая вмешивается в наши политические процессы и которая вкладывается в современное военное оборудование, включая новые ракеты средней дальности, что привело к разрушению ДРМСД (Договора о ракетах малой и средней дальности)", - сказал генеральный секретарь НАТО.

"В эти тяжелые времена мы должны избегать недооценки и недопонимания. Нам нужно развивать доверие там, где это возможно. Мы настроены на более конструктивные отношения с Россией. Именно поэтому мы держим наши дипломатические каналы в Москве открытыми. Но наши дипломатические усилия могут быть эффективными, только если мы будем взаимодействовать с Россией с позиции надежного сдерживания и надежной обороны", - добавил Столтенберг.

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Он напомнил, что в ответ на агрессивные действия России в течение нескольких прошлых лет НАТО осуществило наибольшее усиление коллективной обороны со времен после завершения "холодной войны" и повысило готовность своих сил во всем регионе от Балтики до Черного моря. Впервые в истории Альянса боевые подразделения развернуты в странах НАТО на Востоке, включая американские силы, подчеркнул генсек.

По словам Столтенберга, Альянс дал оборонительный и ограниченный ответ на нарушение Россией ДРМСД и на размещение в Европе новых российских ракет, которые являются мобильными, которые трудно обнаруживаются и которые могут поражать ключевые европейские места с очень коротким временем на предупреждение.

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"Мы не будем зеркально отвечать на то, что делает Россия. Мы не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Но мы учтем наши способности в области разведки и наблюдения, в воздушной и противоракетной обороне, а также способности наших обычных вооруженных сил. Потому что, в конечном итоге, именно наша военная сила создает условия для дипломатических достижений", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

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НАТО, Россия, Йенс Столтенберг.
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