В Австрии нобелевский лауреат влип в паспортный скандал

Новости мира:В Австрии возник скандал из-за югославского паспорта Нобелевского лауреата Хандке.

Власти Австрии, где запрещено двойное гражданство, проверяет случай в отношении лауреата Нобелевской премии по литературе за 2019 год, австрийского писателя Петера Хандке, который в 1999 году получил югославский паспорт.

Фотография паспорта Петера Хандке, выданного ему в июне 1999 года режимом Слободана Милошевича, была найдена журналистами в архивах на посвященном писателю сайте Handke Online. В графе национальность Петер Хандке была запись "югославская".

Поскольку, как правило, получению паспорта предшествует приобретение гражданства страны, то эта новость вызвала беспокойство в Австрии – в республике получение гражданства другой страны (за исключением отдельных случаев, которые должны согласовываться) несет за собой потерю австрийского гражданства. Сейчас глава федеральной земли Каринтия, откуда родом писатель Хандке, поручил подконтрольным ведомствам "изучить эту ситуацию". Пока доподлинно известно, что в 1999 году Хандке не подавал заявку на получение двойного гражданства.

Сам писатель подтвердил тот факт, что в 1999 году ему было предоставлено югославский паспорт. По его словам, это было сделано для того, чтобы он имел лучшие возможности для путешествий в Югославии и приходилось "меньше платить в гостиницах". При этом Хандке отрицает, что он когда-то получал югославское гражданство.

Между тем, остается открытым вопрос, как можно было получить паспорт без гражданства. В МВД Сербии, которая является правопреемницей Югославии, австрийские журналисты не смогли получить конкретную справку относительно югославского гражданства Хандке, что было объяснено защитой персональных данных и потерей части архивов.

Петер Хандке - австрийский писатель и переводчик, награжден многими премиями. 10 октября 2019 года ему была присуждена Нобелевская премия по 2019 год с формулировкой "за влиятельное произведение, который с языковой изобретательностью исследует периферию и специфику человеческого опыта".

Между тем, присуждение Нобелевской премии Петер Хандке, которого считают сторонником югославского (сербского) диктатора Слободана Милошевича, подверглось критике от многих литературных кругов. В частности, с критикой выступил немецкий писатель боснийского происхождения Саша Станишич, обладатель престижной немецкой литературной премии Deutschen Buchpreis-2019, который обвинил Хандке в поддержке осужденного за военные преступления Милошевича и искажении исторической правды в своих произведениях.

Гандке известен тем, что был одним из подписантов обращения в 2004 г. на защиту Милошевича, посещал его в тюрьме в Гааге, а на похоронах Милошевича в 2006 году выступил с проникновенной речью с осуждением стран Запада. Писатель также отрицал этнические чистки со стороны режима Милошевича, не верил в его военные преступления, а в конфликте обвинял НАТО.