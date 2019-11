Более трех тысяч тракторов: масштабная акция протестов фермеров (Видео)

В Гамбурге и пригороде в четверг состоялась масштабная акция фермеров, которые блокировали улицы тракторами, протестуя против аграрной политики правительства. Об этом передает радио NDR.

"Тысячи фермеров со всего севера Германии провели демонстрацию против новых экологических норм по случаю министерской конференции по вопросам окружающей среды в Гамбурге. Полиция насчитала около 3500 тракторов, которые ехали на семи маршрутах из Нижней Саксонии, Шлезвига-Гольштейна и Мекленбурга-Передней Померании. Около 1700 из них полиция пропустила в центр города, остальные направляли на различные подготовленные площадки", - говорится в репортаже.

Эта ситуация несколько повлияла на функционирование транспорта, но, по данным полиции, меньше, чем ожидалось.

"No farmers,

No food,

No Future."

Steht da auf dem Traktor. Recht hat er, der Traktor.#Hamburg https://t.co/x3Hf2xV5H5

— Felix (@Werktaetiger_) November 14, 2019