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"Политические" запросы в Интерпол: ПАСЕ готовит резолюцию

"Политические" запросы в Интерпол: ПАСЕ готовит резолюцию
19:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Парламентской ассамблее СЕ обсудят противодействие злоупотреблениям запросами к Интерполу.

В Парламентской ассамблее Совета Европы обсудят противодействие злоупотреблению государствами запросами к Интерполу с требованием выдачи лиц по политически мотивированным обвинениям.

Об этом говорится в проекте резолюции ПАСЕ, которая будет рассмотрена на заседании постоянного комитета Ассамблеи 29 ноября.

"Парламентская ассамблея заинтересована обеспечить предотвращение злоупотреблений в процессе запросов на экстрадицию в Европе. Как сообщается, некоторые страны-члены выдают экстрадиционные ордера в соответствии с приговоров по делам, которые могут быть политически мотивированными", - говорится в проекте резолюции, докладчиком по которой является литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис.

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Отмечается, что это особенно важно, когда речь идет о ситуации злоупотребления правительствами некоторых стран-членов в функционировании системы Европейского ордера на арест (действует только среди стран-членов ЕС - ред.), а также выдачи "красной карточки" Интерпола.

"С целью обеспечения соблюдения этих принципов Ассамблея должна пересмотреть механизмы и процедуры сотрудничества стран-членов с целью достижения их целей", - говорится в проекте документа.

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Подписи под проектом резолюции поставили около 30 парламентариев, включая экс-председателя Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Владимира Арьева. 

Как сообщалось ранее, Россия уже неоднократно злоупотребляла процедурами Интерпола и требовала выдачи украинских граждан по политически мотивированным и лживым обвинениям.

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ПАСЕ, Интерпол, Эмануэлис Зингерис.
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