Скачать
Суббота, 16.11.2019
Возвращаются домой: СМИ узнали о судьбе захваченных Россией кораблей
Возвращаются домой: СМИ узнали о судьбе захваченных Россией кораблей
Мазур: Россию надо исключить из Интерпола
Мазур: Россию надо исключить из Интерпола
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
Умерла руководитель балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили
Умерла руководитель балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили

Мазур: Россию надо исключить из Интерпола

Мазур: Россию надо исключить из Интерпола
19:31 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Ветеран АТО считает, что за манипуляции с уставом Россию должны исключить из Интерпола.

В субботу, 16 ноября, заканчивается последний день, когда Россия может предоставить польскому суду доказательства о виновности ветерана АТО Игоря Мазура. Впрочем он сам заявляет, что это уже не имеет значения, ибо он находится в Украине, а обвинения отвергает.

Об этом Мазур заявил в комментарии"5 каналу".

Он также отметил, что за манипуляции с уставом организации Россию должны исключить из международного Интерпола, а гражданина РФ, который сейчас занимает должность вице-председателя международного Интерпола, - снять с должности.

"Когда есть политическая составляющая или военная, а я и политик, и военный, тогда нельзя действовать такими циркулярами. Ну для России же закон не писан. Когда этот вопрос исключили, я посоветовался с консулом, и мы поняли, что все же лучше быть в Украине", - сказал Мазур.

Сенцов: Путин хочет накинуть Донбасс на шею Украине

Как сообщалось, ветерана АТО, одного из лидеров УНА-УНСО, который сейчас работает в Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека, Игоря Мазура задержали 9 ноября в Польше по запросу России. В минувшее воскресенье ему должны были избирать меру пресечения. Однако судебное заседание не состоялось - Игоря Мазура отдали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине.

Россия обвиняет Мазура в причастности к гибели и травмировании военных РФ во время участия в Первой чеченской войне. Сам ветеран обвинения отвергает.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Интерпол, Игорь Мазур.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр зима 2019-2020: главные тренды и новинки "холодного" сезона (Фото)
02 Радиоактивная опасность: глобальное потепление может открыть ядерную "гробницу"
03 Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
04 Выборы, лесть, договор о встрече: полный текст первого разговора Зеленского и Трампа
05 Борьба с бедностью: Кабмин поддержал законопроект Минсоцполитики
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ОБСЕ обнаружили скрытые позиции оккупантов возле Петровского
В ОБСЕ обнаружили позиции боевиков возле Петровского
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Флешмоб #FreeAseyev поддержали в Италии
Флешмоб #FreeAseyev поддержали в Италии
Ушел из жизни легендарный продюсер &quot;Списка Шиндлера&quot; и &quot;Гладиатора&quot;
Ушел из жизни легендарный продюсер "Списка Шиндлера" и "Гладиатора"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь