Мазур: Россию надо исключить из Интерпола

Новости Украины:Ветеран АТО считает, что за манипуляции с уставом Россию должны исключить из Интерпола.

В субботу, 16 ноября, заканчивается последний день, когда Россия может предоставить польскому суду доказательства о виновности ветерана АТО Игоря Мазура. Впрочем он сам заявляет, что это уже не имеет значения, ибо он находится в Украине, а обвинения отвергает.

Об этом Мазур заявил в комментарии"5 каналу".

Он также отметил, что за манипуляции с уставом организации Россию должны исключить из международного Интерпола, а гражданина РФ, который сейчас занимает должность вице-председателя международного Интерпола, - снять с должности.

"Когда есть политическая составляющая или военная, а я и политик, и военный, тогда нельзя действовать такими циркулярами. Ну для России же закон не писан. Когда этот вопрос исключили, я посоветовался с консулом, и мы поняли, что все же лучше быть в Украине", - сказал Мазур.

Как сообщалось, ветерана АТО, одного из лидеров УНА-УНСО, который сейчас работает в Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека, Игоря Мазура задержали 9 ноября в Польше по запросу России. В минувшее воскресенье ему должны были избирать меру пресечения. Однако судебное заседание не состоялось - Игоря Мазура отдали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине.

Россия обвиняет Мазура в причастности к гибели и травмировании военных РФ во время участия в Первой чеченской войне. Сам ветеран обвинения отвергает.