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"Я не участвовал в боевых действиях": Мазур рассказал, что делал в Чечне

"Я не участвовал в боевых действиях": Мазур рассказал, что делал в Чечне
20:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Мазур отрицает участие в боевых действиях на территории Чечни.

Украинский ветеран Игорь Мазур, которого задержали 9 ноября на границе в Польше по запросу России, отрицает участие в боевых действиях на территории Чечни.

Об этом Мазур заявил в Люблине, сообщает Радио Свобода.

"Я не участвовал в боевых действиях. Я был на территории Чечни в то время, мы приехали туда как журналисты, и я работал в пресс-центре "Свободный Кавказ", - сказал он.

Посол Украины в Польше: Игорь Мазур на свободе!

"Украинские пограничники не предупреждали меня, что я в списке Интерпола. Я уже в Польше был несколько раз после того, как уволился из ВСУ. Я был в базе Интерпола с 2014 года, просто Интерпол не давал хода этом. Последние месяцы Россия начала активно работать на международном уровне. Интерпол сдался и включил нас в так называемый "черный список". К сожалению, Интерпол помогает в этом России", - добавил Мазур.

"Мы думали, что будем в суде отстаивать, чтобы Игоря Мазура не арестовали до окончания процесса экстрадиции, но сегодня нам удалось под мое личное поручительство освободить Игоря Мазура. Польская прокуратура пошла нам навстречу. Игорь - на свободе, мы будем ходить на судебные процедуры. И надеемся, что все благополучно закончится", - заявил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

Мазур: Старая Европа сейчас начинает договариваться с Россией

Как сообщалось ранее, 9 ноября в Польше по запросу России был задержан один из лидеров УНА-УНСО, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (позывной "Тополь"). В Польшу он ехал по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек.

В России обвиняют Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в боевых действиях на территории Чечни. В этом деле фигурируют также украинский экс-премьер-министр Арсений Яценюк и бывшие украинские узники Кремля Николай Карпюк и Станислав Клых, освобожденные в рамках обмена между Украиной и Россией 7 сентября.

Мазур: Над моим освобождением работала и украинская власть, и оппозиция

Сегодня, 10 ноября, польская прокуратура отпустила Мазура на поруки украинского консула в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в генеральном консульстве в Люблине.

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Россия, Интерпол, Чечня, Игорь Мазур.
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