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Манифест Консерваторов: Джонсон до конца года направит в парламент соглашение по Brexit

Манифест Консерваторов: Джонсон до конца года направит в парламент соглашение по Brexit
15:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Джонсон обещает внести на рассмотрение парламента соглашение по Brexit до 25 декабря.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, представивший в воскресенье предвыборный манифест Консервативной партии, пообещал до 25 декабря направить в парламент на голосование соглашение по Brexit, согласованное в октябре с ЕС.

"Манифест консерваторов, который я с гордостью представляю сегодня, завершит процесс Brexit и позволит нам (британцам - Ред.) двигаться дальше и раскрыть потенциал всей страны", - цитируют западные СМИ слова Джонсона.

В манифесте отмечается, что соглашение по Brexit будет направлено на голосование в британский парламент до 25 декабря.

СМИ отмечают, что именно Brexit является ключевым пунктом предвыборной программы, а Джонсон при этом настаивает, что одобрение нынешнего соглашения по Brexit позволит Великобритании вернуть контроль над законодательством, финансами и миграционной политикой.

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Кроме этого, в манифесте Джонсон пообещал усилить внутреннюю безопасность Великобритании посредством расширения штатов полиции на 20 тыс. человек. Также премьер предлагает увеличить бюджет Национальной службы здравоохранения Великобритании, направлять больше средств на содержание государственных школ, заняться реконструкцией дорог и мерами по повышению энергоэффективности.

В Великобритании 12 декабря пройдут выборы в парламент, которые инициировал Джонсон. Он надеется, что новый состав парламента поддержит соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим Джонсоном.

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Как напоминают СМИ, опросы общественного мнения в среднем указывают на то, что избиратели отдают предпочтение Консервативной партии - ее поддерживают 42% опрошенных. Основной оппозиционной силе - Лейбористской партии - симпатизируют 29% респондентов, настроенным против Brexit партии либеральных демократов - 15%, партии Brexit - 6%. Однако, указывают СМИ, консерваторы, одержавшие победу на выборах 2017 года, впоследствии быстро лишились значительной части поддержки электората.

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 Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. В результате, теперь Brexit запланирован на 31 января.
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Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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