В Испании разбился самолет: есть жертвы

В испанской провинции Толедо разбился небольшой самолет, два человека погибли. Об этом сообщает El Mundo.
Инцидент произошел в воскресенье на аэродроме городка Касаррубиос дель Монте. В результате удара о землю самолет загорелся. Двое людей, которые находились внутри, погибли мгновенно.
Причины катастрофы пока неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы.
Как сообщалось ранее, у филиппинского пассажирского самолета после взлета из Международного аэропорта Лос-Анджелеса из двигателя начало бить пламенем, после чего он благополучно приземлился на аэродроме.
Кроме этого, в МИД подтвердили гибель украинского моряка в Кельтском море.