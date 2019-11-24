В Испании разбился самолет: есть жертвы

Новости мира:На месте проишествия работает полиция, которая устанавливает причины падения самолета.

В испанской провинции Толедо разбился небольшой самолет, два человека погибли. Об этом сообщает El Mundo.

Инцидент произошел в воскресенье на аэродроме городка Касаррубиос дель Монте. В результате удара о землю самолет загорелся. Двое людей, которые находились внутри, погибли мгновенно.

Причины катастрофы пока неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы.

Как сообщалось ранее, у филиппинского пассажирского самолета после взлета из Международного аэропорта Лос-Анджелеса из двигателя начало бить пламенем, после чего он благополучно приземлился на аэродроме.

Кроме этого, в МИД подтвердили гибель украинского моряка в Кельтском море.