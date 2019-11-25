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Премьер Финляндии поговорил с Медведевым об Украине

Премьер Финляндии поговорил с Медведевым об Украине
20:36 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Премьер Финляндии говорит, что Россия "играет центральную роль" при урегулировании конфликта на Донбассе.

Премьер-министр Финляндской Республики Антти Ринне заявил, что Россия "играет центральную роль" при урегулировании конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

"Касаясь международных вопросов, мы говорили о ситуации в Украине. Конфликт на территории Украины вносит напряженность в отношения между Европейским Союзом и Россией. Дальнейшее развитие этих отношений и их нормализация находятся в прямой зависимости от урегулирования этого конфликта, и при этом Россия играет центральную роль", - сказал Ринне.

Он отметил, что во время беседы он выразил удовлетворение продолжением членства РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы. "Это очень важно и с точки зрения правовой защиты граждан. Членство в этой организации, естественно, предусматривает приверженность и соблюдение общих принципов и обязательств", - сказал он.

В Кремле хотят "нормальных отношений с ЕС", но ничего для этого делать не будут

По его словам, Финляндия озабочена по поводу определенных аспектов соблюдения прав человека в РФ.

Как сообщалось ранее, в 2014 году делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ из-за аннексии Крыма.

В июне 2019 года Ассамблея приняла резолюцию, которая позволила российской делегации вернуться в ПАСЕ и участвовать в ее работе без ограничений.

Медведев, говоря об отношениях РФ и ЕС, опять упомянул "внутренний конфликт" в Украине

В декабре Венецианская комиссия должна рассмотреть представление регламентного комитета ПАСЕ с просьбой разъяснить статус депутатов Госдумы РФ, избранных с учетом голосов граждан аннексированного Крыма. Если комиссия решит, что они были избраны незаконно, полномочия делегации РФ могут быть снова оспорены по процедурному вопросу на следующей сессии ПАСЕ.

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Все по теме:

Дмитрий Медведев, Украина, Россия, Финляндия, Донбасс, Антти Ринне.
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