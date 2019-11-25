Медведев, говоря об отношениях РФ и ЕС, опять упомянул "внутренний конфликт" в Украине

Медведев заявляет, что оттепель в отношениях РФ и ЕС может произойти, если урегулирование конфликта в Украине "продвинется вперед".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявляет, что отношения России и Евросоюза могут улучшиться, если урегулирование "внутреннего" конфликта в Украине "продвинется вперед".

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства Финляндии Антти Ринне.

"Если удастся продвинуться вперед, прежде всего, самой Украине в урегулировании ее внутреннего конфликта, может быть, наши отношения с ЕС, который поставил это в зависимость, станут лучше. Если не удастся продвинуться вперёд, значит, эти санкции сохранятся надолго, наши контрсанкции сохранятся тоже надолго", - отметил Медведев.

При этом он подчеркнул, что "при этих условиях можно жить и развиваться".

"Безусловно, сейчас двусторонние отношения с отдельными государствами Евросоюза гораздо важнее, чем отношения с ЕС в целом", - добавил российский премьер.

Как известно, Россия оккупировала Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Также весной 2014 года РФ начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.