В Греции редактировали Конституцию: приняли девять правок из полсотни

Новости мира:Парламент Греции внес изменения в Конституцию, но церковь от государства не отделил.

Греческие законодатели одобрили девять основных конституционных поправок из 49, предложенных всеми партиями, однако не стали отделять церковь от государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekatimerini

Изменения касаются 28 статей греческой Конституции.

Согласно поправкам, законодатели больше не будут иметь иммунитета от уголовного преследования за уголовные преступления, а члены независимых органов власти будут избираться большинством в три пятых голосов на Конференции президентов вместо прежнего требования о большинство в четыре пятых.

Кроме того, граждане смогут представить до двух законодательных предложений для обсуждения в парламенте при условии, что они соберут не менее 500 000 подписей. Эти законопроекты, однако, не могут касаться вопросов фискальной и внешней политики или обороны.

Еще одна принятая поправка гарантирует минимальный доход для семей, чтобы обеспечить достойные условия жизни для всех граждан.

Пересмотр Конституции был учрежден предыдущей администрацией левой СИРИЗА в 2018 году и включал предложение отделить греческое государство от церкви - шаг, который правящая "Новая демократия" исключила.

С другой стороны, "Новая демократия" хотела изменить статью 16 Конституции, которая запрещает работу частных университетов, но это предложение отвергла СИРИЗА.

Это была четвертая попытка внести изменения в Конституцию страны с 1975 года, когда была принята первая Конституция эпохи постдиктатуры.