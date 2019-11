В Греции произошло мощное землетрясение: власти объявили эвакуацию

Вблизи греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6.

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Мощное землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья Крита", - говорится в сообщении.

Стихийное бедствие зафиксировано в среду, 27 ноября, в 09.24. Эпицентр землетрясения находился на глубине 56 км за 74 от города Ханая.

M6.0 #earthquake (#σεισμός) strikes 179 km W of #Irákleion (#Greece) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/LuVWPNVPdf

— EMSC (@LastQuake) November 27, 2019