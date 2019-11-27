В Греции произошло мощное землетрясение: власти объявили эвакуацию

Новости мира:Землетрясение магнитудой в 6 баллов зафиксировали недалеко от острова Крит.

Вблизи греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6.

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Мощное землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья Крита", - говорится в сообщении.

Стихийное бедствие зафиксировано в среду, 27 ноября, в 09.24. Эпицентр землетрясения находился на глубине 56 км за 74 от города Ханая.

Пока нет информации о пострадавших или причиненном ущербе. Однако СМИ заявляют об эвакуации на острове.

Отмечается, что толчки также почувствовали в городах Аттика и Пелопоннес.

Как сообщалось, землетрясение мощностью 6,4 балла произошло во вторник, 26 ноября, в Адриатическом море у побережья Албании. Количество погибших от землетрясения в Албании превысило 20 человек.

Также в Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой 5,2 через несколько часов после мощного землетрясения в Албании.