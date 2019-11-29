НАТО существенно увеличивает расходы на оборону

Новости мира:Генсек НАТО объявил об увеличении расходов на 400 млрд долларов.

Учитывая вызовы, которые стоят перед Альянсом в сфере безопасности, страны НАТО существенно наращивают собственные оборонные расходы.

Об этом в пятницу во время пресс-конференции накануне Лондонского саммита НАТО по случаю 70-летия этой организации заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы обнародуем цифры оборонных расходов. Они показывают, что в течение пяти подряд лет продолжается рост оборонных расходов среди европейских союзников и Канады. Рост в 2019 году составляет 4,6 процента. К концу следующего года европейские союзники дополнительно инвестируют сумму в 130 миллиардов долларов США по сравнению с показателями 2016 года", - отметил Столтенберг.

Он напомнил, что Брюссельский саммит НАТО поручил странам-членам разработать национальные планы развития оборонных возможностей. Исходя из данных, которые содержатся в этих планах, к концу 2024 года ожидается дальнейшее увеличение оборонных расходов стран-членов, которые суммарно вырастут на 400 миллиардов долларов США.

Столтенберг сообщил, что в этом году уже 9 стран НАТО вышли на уровень оборонных расходов в 2 процента от ВНП, хотя еще несколько лет назад этого показателя достигали лишь три страны-союзницы. Ныне большинство из стран Альянса планируют выйти на уровень оборонных расходов в 2 процента от ВНП до 2024 года.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Альянс будет оставаться основой мира и стабильности в Европе и в Евроатлантическом пространстве.

"Наш Альянс является активным, гибким и способным адаптироваться к будущему. Оставаясь вместе, Северная Америка и Европа представляют половину мировой экономики и военной мощи. В эти непростые времена мы все нуждаемся в таких мощных международных институтах как НАТО. Поэтому мы должны продолжать их укреплять ежедневно, чтобы предоставлять безопасность нашим гражданам", - подчеркнул руководитель Альянса.

Он сообщил, что во время следующего саммита, который состоится 3-4 декабря текущего года в Лондоне, главы государств и правительств стран НАТО рассмотрят вопрос относительно адаптации этой организации к современным вызовам, включая повышение готовности коллективных сил, признают космос пятым оперативным пространством (наравне с сушей, морем, воздухом и киберпространством), а также уточнят план действий против терроризма. Лидеры будут иметь также стратегическую дискуссию относительно России, будущей системы контроля над вооружениями и относительно усиления мощи Китая.