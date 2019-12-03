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Генсек ООН назвал шаги по спасению планеты

Генсек ООН назвал шаги по спасению планеты
07:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: flickr.com/United Nations

Новости мира:Генсек ООН Антониу Гутерриш на конференции по климату в Мадриде определил задачи по спасению планеты.

На Конференции ООН по климату в Мадриде Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш определил задачи по спасению планеты. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

В частности, по словам Гутерриша, к 2030 году нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%. К 2050 году необходимо достичь углеродного нейтралитета. А к 2100 году - ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию. Для того, чтобы избежать катастрофы, утверждает генсек ООН, "ископаемое топливо должно навсегда остаться там, где ему и положено быть - под землей".

"Если мы не избавимся от этой зависимости от угля, то все наши попытки сдержать изменение климата будут обречены на провал", - предупредил генсек.

Генсек признал, что многие страны, компании, финансовые институты предпринимают обнадеживающие шаги. Но, по словам Гутерриша, перемены происходят слишком медленно - в то время, когда нужна кардинальная перестройка. И в первую очередь перестроиться должны страны "большой двадцатки", на которые приходится три четверти выбросов парниковых газов в глобальном масштабе.

Кроме добывающей промышленности свой "вклад" в изменение климата вносят сельское хозяйство, транспорт, неэффективное городское планирование, строительство, производство цемента и стали, так же как и многие другие отрасли промышленности.

В Мадриде состоялось открытие климатической конференции ООН

"Мы должны наконец доказать, что всерьез намерены остановить эту войну с природой, что мы обладаем политической волей, необходимой для того, чтобы к 2050 году свести эмиссии углеродов парниковых газов на нет", - заявил генсек ООН.

Как сообщалось, 27 августа на саммите G7 генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию". Он призвал лидеров "Большой семерки" спасти планету.

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ООН, Мадрид, Генсек ООН, Климат, Планета, Антониу Гутерриш.
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