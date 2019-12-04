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В Гааге протестующие зажгли шины

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В Гааге протестующие зажгли шины
09:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Участники акции протеста требуют разрешить традиционный новогодний костер на берегу, из-за которого в прошлом году начался крупный пожар.

В Нидерландах жители одного из районов Гааги прямо посреди улицы подожгли шины, протестуя против запрета традиционного новогоднего костра на берегу моря. Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

Люди бросают в пламя автомобильные шины, скамейки, стулья и другие вещи.

Акция протеста в районе Дуйндорп началась еще на выходных. На митинг по вечерам собираются 40-50 человек. Накануне вечером полиция задержала 12 человек, шестеро из которых несовершеннолетние.

Как сообщалось, в прошлом году во время празднования Нового года произошел мощный пожар на пляже в районе Схевенинген. Там традиционно подожгли две башни из поддонов, но огонь вышел из-под контроля, охватив близлежащие дома и десятки машин.

Оказалось, что башни построили высотой 48 метров, а по нормам их высота не может превышать 35 метров. Из-за жесткой критики в связи с этим пожаром мэр Гааги Паулина Крикке была вынуждена уйти с должности.

Нападение с ножом в Гааге: полиция не считает инцидент терактом

Как установил Совет безопасности Нидерландов, муниципалитет знал, что башни возводились с нарушением норм, однако не вмешался.

Традицию зажигать две башни из деревянных поддонов в новогоднюю ночь начали с 1990-х годов - так жители Дуйндорпа и соседнего Схевенингена соревнуются за самый большой костер в Нидерландах.

Напомним, на прошлой неделе в Гааге неизвестный напал с ножом на людей. Были ранены три подростка. Вскоре нападавшего задержали.

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Протест, Пожар, Нидерланды, Гаага.
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