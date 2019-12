Картина Гогена продана на аукционе за рекордную сумму

Полотно французского художника Поля Гогена Толстое дерево, написанное в 1897 году, продали в Париже за 9,5 миллиона евро, говорится в сообщении аукционного дома Artcurial.

Ее купил международный коллекционер, который пообещал, что картина останется во Франции. Его имя не разглашается.

Поль Гоген написал "Толстое дерево" в Таити. Работа входит в цикл из девяти произведений. Из них только "Толстое дерево" остается в частной коллекции. Остальные выставлены в ведущих музеях мира. В частности, в Эрмитаже и в Музее Орсэ.

Это не самая дорога картина художника, в 2015 году его произведение "Когда свадьба?" тоже таитянского периода была продана почти за $300 млн.

#GAUGUIN Tonight, the Tahitian masterpiece Te Bourao II by Paul Gauguin, created in 1897, was sold at @Artcurial for 9,5 M€ / 10,5M$ including premium ! Bought by an international collector, he mentions that the painting will remain in France. #auction pic.twitter.com/IWa3rzhC1b

— ARTCURIAL (@Artcurial) 3 декабря 2019 г.