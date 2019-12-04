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Картина Гогена продана на аукционе за рекордную сумму

Картина Гогена продана на аукционе за рекордную сумму
09:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Работу французского художника Поля Гогена "Толстое дерево" продали на аукционе в Париже за €9,5 млн.

Полотно французского художника Поля Гогена Толстое дерево, написанное в 1897 году, продали в Париже за 9,5 миллиона евро, говорится в сообщении аукционного дома Artcurial.

Ее купил международный коллекционер, который пообещал, что картина останется во Франции. Его имя не разглашается.

Поль Гоген написал "Толстое дерево" в Таити. Работа входит в цикл из девяти произведений. Из них только "Толстое дерево" остается в частной коллекции. Остальные выставлены в ведущих музеях мира. В частности, в Эрмитаже и в Музее Орсэ.

Это не самая дорога картина художника, в 2015 году его произведение "Когда свадьба?" тоже таитянского периода была продана почти за $300 млн.

Предполагаемая картина Боттичелли была продана в тысячу раз дороже оценочной стоимости

Работа флорентийского художника Джованни Чимабуэ, жившего в 1200-1300 годах, "Осмеяние Христа" продана за рекордную сумму, а точнее за 26,6 миллионов долларов США.

Напомним, сапоги французского императора Наполеона Бонапарта продали на аукционе в Париже за 117 208 евро.

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Все по теме:

Париж, Аукцион, Картина, Поль Гоген, Таити, Толстое дерево.
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