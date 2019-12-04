В НАТО признали, что развертывание российских ракет несет угрозу безопасности

Участники Североатлантического альянса будут взвешенно и ответственно реагировать на размещение новых ракет РФ в Европе, говорится в заявлении, распространенном по итогам саммита НАТО в Лондоне.
"Мы реагируем и продолжим реагировать взвешенно и ответственно на размещение Россией новых ракет средней дальности", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что развертывание таких российских ракет представляет "значительный риск для евроатлантической безопасности".
"Мы полностью привержены сохранению и усилению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению", - указывается в заявлении Североатлантического альянса.
В частности, союзники по НАТО выразили решительную поддержку полному выполнению обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"Союзники решительно привержены полному выполнению ДНЯО во всех его аспектах, в том числе - по ядерному разоружению, нераспространению и использованию атомной энергии в мирных целях", - говорится в документе.
Кроме того, в Североатлантическом альянсе подчеркнули, что готовы вести диалог и выстраивать конструктивные отношения с Россией тогда, "когда действия России позволяют это делать".
Главы государств и правительств стран НАТО также заявили о необходимости адаптации альянса к будущим условиям безопасности.
"Мы учитываем спектр и масштабы новых технологий, чтобы поддерживать наше технологическое превосходство, сохраняя при этом наши ценности и стандарты", - говорится в заявлении.
Они обязались продолжать усиливать устойчивость "своих обществ, критических инфраструктур и энергетической безопасности".
"НАТО и союзники в рамках их соответствующих компетенций решительно настроены гарантировать безопасность своих коммуникаций, включая поколение 5G. Они осознают необходимость обладать защищенными и устойчивыми системами", - сказано в документе.
Члены НАТО объявили космическое пространство операционной средой альянса, отметив, что эта задача должна решаться при уважении международного права.
Натовские лидеры обязались укреплять средства борьбы против кибератак и гибридных угроз.
При этом они отметили: "Мы осознаем, что растущее влияние и международная политики Китая представляют собой одновременно возможности и вызовы, на которые мы как альянс должны ответить вместе".
Саммит НАТО проходит 3-4 декабря в Лондоне.