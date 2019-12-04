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В НАТО признали, что развертывание российских ракет несет угрозу безопасности

В НАТО признали, что развертывание российских ракет несет угрозу безопасности
16:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:НАТО будет взвешенно и ответственно реагировать на размещение новых ракет РФ в Европе.

Участники Североатлантического альянса будут взвешенно и ответственно реагировать на размещение новых ракет РФ в Европе, говорится в заявлении, распространенном по итогам саммита НАТО в Лондоне.

"Мы реагируем и продолжим реагировать взвешенно и ответственно на размещение Россией новых ракет средней дальности", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что развертывание таких российских ракет представляет "значительный риск для евроатлантической безопасности".

"Мы полностью привержены сохранению и усилению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению", - указывается в заявлении Североатлантического альянса.

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В частности, союзники по НАТО выразили решительную поддержку полному выполнению обязательств в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Союзники решительно привержены полному выполнению ДНЯО во всех его аспектах, в том числе - по ядерному разоружению, нераспространению и использованию атомной энергии в мирных целях", - говорится в документе.

Кроме того, в Североатлантическом альянсе подчеркнули, что готовы вести диалог и выстраивать конструктивные отношения с Россией тогда, "когда действия России позволяют это делать".

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Главы государств и правительств стран НАТО также заявили о необходимости адаптации альянса к будущим условиям безопасности.

"Мы учитываем спектр и масштабы новых технологий, чтобы поддерживать наше технологическое превосходство, сохраняя при этом наши ценности и стандарты", - говорится в заявлении.

Они обязались продолжать усиливать устойчивость "своих обществ, критических инфраструктур и энергетической безопасности".

"НАТО и союзники в рамках их соответствующих компетенций решительно настроены гарантировать безопасность своих коммуникаций, включая поколение 5G. Они осознают необходимость обладать защищенными и устойчивыми системами", - сказано в документе.

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Члены НАТО объявили космическое пространство операционной средой альянса, отметив, что эта задача должна решаться при уважении международного права.

Натовские лидеры обязались укреплять средства борьбы против кибератак и гибридных угроз.

При этом они отметили: "Мы осознаем, что растущее влияние и международная политики Китая представляют собой одновременно возможности и вызовы, на которые мы как альянс должны ответить вместе".

Саммит НАТО проходит 3-4 декабря в Лондоне.

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НАТО, Россия, Ракеты, ДНЯО.
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