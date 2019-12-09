Новости мира:Папа римский Франциск высказался за необходимость приложения максимальных усилий в борьбе с коррупцией.

Папа Франциск заявил, что коррупция похожа на рак, который подрывает человеческое достоинство и разрушает все благие идеалы в мире. Об этом он сообщил в Twitter.

"Коррупция подрывает человеческое достоинство и разрушает все хорошие и благие идеалы", - написал глава Ватикана.

Он также призвал всю общественность взять на себя конкретные обязательства по борьбе с раком коррупции, которая, несмотря на иллюзию быстрой и легкой прибыли, на самом деле делает всех людей беднее.

Ранее посольство США в Украине в Международный день борьбы с коррупцией выразило свою поддержку всем, кто занимается фактами разоблачения коррупции в стране.

Как сообщалось, ежегодно 9 декабря по инициативе ООН отмечается Международный день борьбы с коррупцией. По данным Программы развития ООН (ПРООН), в развивающихся странах, связанные с коррупцией потери превышают объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

В Индексе восприятия коррупции от Transparency International по итогам 2018 года Украина заняла сто двадцать второе место из 176 стран, разделив его с Мали, Малави и Либерией. По результатам опросов экспертов и представителей бизнеса Украина набрала 32 балла из 100 возможных, на два балла больше, чем в предыдущем году.