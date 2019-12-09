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Понедельник, 09.12.2019
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Чапутович о санкциях против РФ: Мы не считаем, что появились какие-то изменения

Чапутович о санкциях против РФ: Мы не считаем, что появились какие-то изменения
22:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Глава МИД Польши убежден, что после "нормандского саммита" санкции против РФ не отменят.

Результаты нормандской встречи не приведут к отмене санкций против России, поскольку в действиях России ничего не изменилось.

Об этом заявил в Брюсселе глава МИД Польши Яцек Чапутович, информирует Wnp.pl.

"Польша поддерживает продление санкций против РФ и, думаю, что большинство стран тоже. Германия четко высказалась по этому поводу. Мы не считаем, что появились какие-то изменения в действиях России, которые были бы основанием для изменения политики", - заявил Чапутович, отвечая на вопросы журналистов.

По его убеждению, ЕС мог бы отменить санкционную политику против России только в случае какого-то решительного изменения в действиях Москвы, например вывод войск с Донбасса.

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"В таком случае это стало бы поводом для дискуссии, но таких решительных решений (со стороны РФ - ред.) мы не ждем", - констатировал глава польской дипломатии.

Как сообщалось ранее, 9 декабря в Париже прошла встреча лидеров стран нормандского формата. Во встрече приняли участие Президенты Украины Владимир Зеленский, России Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

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Перед саммитом глава Украинского государства провел двусторонние переговоры с лидерами Франции и ФРГ. Зеленский с Путиным встретились c глазу на глаз. Как сообщили в ОП, ради этой встречи были прерваны переговоры в формате "четверки", которые должны возобновиться после переговоров лидеров Украины и РФ.

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ЕС, Польша, Россия, Санкции, Яцек Чапутович.
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