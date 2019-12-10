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Борьба с гибридными угрозами: в ЕС приняли резолюцию

Борьба с гибридными угрозами: в ЕС приняли резолюцию
20:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Евросоюзе решили, как будут бороться с гибридными угрозами.

Совет министров ЕС по общим делам, который состоялся во вторник в Брюсселе, принял резолюцию, которая определяет основные направления противодействия гибридным угрозам и повышение устойчивости стран-членов к такого рода вызовам.

Соответствующий документ обнародован на сайте Европейского Совета.

"Мы очень довольны готовностью стран-членов продолжать усилия по противодействию гибридным угрозам и по усилению устойчивости. Такие мероприятия являются жизненно важными для развития всеобъемлющей безопасности для наших граждан. Хотя главная ответственность за это ложится на страны-члены, мы сталкиваемся с общими угрозами. В связи с этим формирование осведомленности и координация усилий в разных политических сферах являются решающими", - отметила по этому поводу министр иностранных дел председательствующей в ЕС Финляндии Тутти Туппурайнен (Tytti Tuppurainen).

Документ определяет гибридные угрозы как широкий спектр скоординированных методов и действий, используемых враждебными государствами и негосударственными актерами с целью поражения уязвимых демократических государств и институтов, не переступая грань формального развязывания военных действий. Примерами таких действий названы кибернетические атаки, вмешательство в выборы, кампании дезинформации, включая те, которые осуществляются в социальных медиа. Усилия по противодействию таким угрозам являются частью так называемого Стратегической повестки дня ЕС на 2019-2024 годы.

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"Совет ЕС подчеркнул необходимость продолжать развитие сотрудничества с международными организациями и странами-партнерами для усиления устойчивости и противодействия гибридным угрозам, в частности, сотрудничество между ЕС и НАТО и сотрудничество со странами-соседями Евросоюза", - говорится в документе.

К сферам, которые потенциально могут стать источником гибридных угроз, отнесены развитие "чувствительных" технологий, включая создание искусственного интеллекта и средства для обработки большого массива данных. Устойчивость к таким угрозам требует анализа происхождения и направленности прямых иностранных инвестиций, а также оценки будущего влияния определенных законодательных инициатив.

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Ключевым приоритетом Совет ЕС определил защиту национальной и общеевропейской критической инфраструктуры, сохранение функций и услуг, которые являются критическими для нормального функционирования государства, экономики и общества, включая функционирование финансового и частного секторов.

В том, что касается противодействия дезинформации, Совет ЕС подчеркнул важность имплементации Плана действий ЕС против дезинформации и необходимость надлежащего ресурсного обеспечения трех оперативных групп Страткома (Восток, западные Балканы, Юг) в составе Европейской службы внешних действий.

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Совет министров ЕС в обнародованных заключениях отмечает, что все усилия по противодействию гибридным угрозам должны всегда осуществляться с уважением к фундаментальным правам, включая защиту личных данных, свободу высказываний и информации, свободу собраний и других свобод, предусмотренных Хартией по фундаментальным правам.

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ЕС, НАТО, Гибридные угрозы, Тутти Туппурайнен.
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