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Угроза "нормандским" переговорам: в Германии заговорили об опасности санкций против Nord Stream 2

Угроза "нормандским" переговорам: в Германии заговорили об опасности санкций против Nord Stream 2
09:48 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В Германии считают, что санкции США касательно "Северного потока-2" могут сыграть плохую шутку с "Нормандской четверкой".

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес заявил, что санкции США против проекта "Северный поток-2" ставят под угрозу мирные усилия "нормандской четверки".

Об этом сообщает FAZ.

"Если эти санкции вступят в силу, это будет ударом по суверенитету Европейского Союза и станет фатальным сигналом для мирных усилий Парижа", - сказал он.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в своем Twitter раскритиковала слова: "Неправда. Санкции США против Nord Stream 2 не ставят под угрозу мирный процесс. Наоборот, они помогут обеспечить подписание нового, справедливого, долгосрочного транзитного соглашения до 31 декабря. Германия также выигрывает от этого".

"Северный поток-2": стали известны детали американских санкций

Как известно, Восточный комитет немецкой экономики - это организация немецких лоббистов в Восточной Европе и постсоветских странах. На днях Гермес призвал организовать международную конференцию доноров для восстановления пострадавших от войны регионов Украины.

Напомним, Конгресс США заложил в военный бюджет на 2020 год санкции против трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Напомним, газопровод "Северный поток-2" заработает в середине 2020 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

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Санкции, РФ, "Нормандская четверка", Северный поток-2, Оливер Гермес.
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