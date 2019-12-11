В Барселоне горит завод по переработке отходов (Видео)

Новости мира:Спасатели задействовали 20 пожарных бригад и эвакуировали все близ лежащие предприятия.

В муниципалитете Мунтурнес-дал-Вальес вблизи Барселоны произошел масштабный пожар на заводе по переработке растворителей и промышленных отходов.

Об этом сообщает газета La Vanguardia.

Пожар начался утром в среду. На место сразу прибыли 20 пожарных бригад. Огонь пока охватил все помещение завода, однако пострадавших нет. Все предприятия в районе пожара эвакуировали.

Власти активировали механизм гражданской защиты на случай утечки токсичных веществ и рекомендуют жителям ближайших районов не выходить из помещений и не открывать окна.

Сообщается, что облака густого черного дыма хорошо видны из разных уголков в радиусе пожара. О причинах возгорания пока не сообщается.

Si vives o trabajas cerca zona incendio en industria en #Montornès cierra puertas y ventanas para evitar molestias por humo. #plaseqcat #protecciocivil pic.twitter.com/9xJEWtmEW0 — Protecció civil (@emergenciescat) December 11, 2019

Напомним, в пожаре на фабрике в Индии погибло почти полсотни рабочих.

Кроме этого, в Афганистане на территории уезда Баграм возле крупной американской авиабазы взорвались несколько автомобилей с заложенными взрывными устройствами, в результате чего погибли три человека.