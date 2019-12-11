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"Зеленое соглашение": в Европе хотят "примирить экономику с нашей планетой"

"Зеленое соглашение": в Европе хотят "примирить экономику с нашей планетой"
17:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Фон дер Ляйен представила "Зеленое соглашение", призванное превратить Европу в "климатически дружественный" континент.

Еврокомиссия на заседании Коллегии в среду приняла "Зеленое соглашение" - пакет мер, направленных на модернизацию экономики и социальной сферы в целях превращения Европы в "климатически дружественный" континент до 2050 года.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая во время процедуры вступления в должность взяла обязательство разработать европейское "Зеленое соглашение" за течение первых 100 дней в кабинете, представила сегодня этот документ журналистам на брифинге в Еврокомиссии и во время пленарного заседания Европарламента в Брюсселе, которое было созвано по этому поводу.

"Европейское "Зеленое соглашение", с одной стороны, является нашим видением климатично-нейтрального континента к 2050 году, а с другой - очень конкретной дорожной картой достижения этой цели. Это "50 действий до 2050 года". Наша цель - примирить экономику с нашей планетой, найти баланс между тем, как мы производим и потребляем, с ресурсами нашей планеты, и заставить такой подход работать на благо нашего народа", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

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Она отметила, что европейское "Зеленое соглашение", с одной стороны, имеет целью сокращение вредных выбросов, а с другой - заботится о создании новых рабочих мест и развитии инноваций.

"Я убеждена, что прежняя модель роста, которая имела в основе использование обычных видов топлива и загрязнения (окружающей среды), уже устарела. Европейское "Зеленое соглашение" - это наша новая стратегия роста. Это стратегия роста, которая возвращает больше, чем забирает. Мы действительно хотим изменить ситуацию, мы хотим быть на передовых позициях в создании дружественного климата промышленности, в развитии экологических технологий и "зеленого" финансирования", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

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Она отдельно подчеркнула, что никто не должен остаться позади, и переход к новой экономической модели или будет работать для всех, или не состоится вообще. Учитывая это, важной составляющей европейского "Зеленого соглашения" является справедливый переходный механизм. Еврокомиссия имеет амбициозные планы мобилизовать 100 миллиардов евро, которые будут направлены в поддержку наиболее уязвимых регионов и секторов европейской экономики.

"Европейское "Зеленое соглашение" является широкой дорожной картой. Мы заботимся о биологическом разнообразии, о лесах, о сельском хозяйстве, о пищевой промышленности, о создании "зеленых" городов и "циркулярной" экономики. У нас еще нет всех ответов. Сегодня только начало нашего путешествия. Но для Европы это момент можно сравнить с моментом первой высадки человека на Луну", - заметила Президент Еврокомиссии.

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Она подчеркнула, что европейское "Зеленое соглашение" является приглашением для всех к участию.

"Наши граждане меняют стиль своей жизни для того, чтобы защитить климат и планету. Поэтому "Зеленое соглашение" говорит, что Европа стоит на их стороне. "Зеленое соглашение" - это наш долг перед нашими детьми. Потому что мы не являемся хозяевами этой планеты, мы только на время ответственны перед ней, и сейчас пришло время действовать", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

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ЕС, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Зеленое соглашение.
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