Зеленский ожидает продления европейских санкций против России

Новости Украины:Зеленский надеется, что европейские лидеры сохранят санкции против России.

Владимир Зеленский выразил надежду на то, что главы стран и парламентов Европейского Союза во время саммита в Брюсселе продемонстрируют консолидированную позицию касаемо продления санкций против РФ.

Об этом шла речь во время телефонного разговора президента с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает Офис президента.

Отмечается, что Зеленский поздравил Мишеля с началом каденции и пожелал тому успехов на посту главы Европейского совета.

Президент также поведал Мишелю о перезапуске процесса решения вооруженного конфликта на Востоке Украины, а также рассказал об итогах саммита лидеров "нормандской четверки", который состоялся в столице Франции 9 декабря.

Зеленский надеется на единство стран ЕС в вопросах поддержки Украины и её территориальной целостности и суверенитета.

Он также поблагодарил главу Евросовета за поддержку в трехсторонних газовых переговорах и заверил в том, что Украина остается стабильным партнером.

Мишель отметил прогресс Украины в проведении реформ и выразил готовность ЕС и далее оказывать необходимую помощь на европейском пути нашей страны.

По итогу разговора, Зеленский пригласил Мишеля посетить Украину в любое удобное тому время.

Как известно, саммит лидеров Европейского Союза начнется 12 декабря.