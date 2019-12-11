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Зеленский ожидает продления европейских санкций против России

Зеленский ожидает продления европейских санкций против России
15:03 Сегодня Телеграф По материалам: ОПУ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский надеется, что европейские лидеры сохранят санкции против России.

Владимир Зеленский выразил надежду на то, что главы стран и парламентов Европейского Союза во время саммита в Брюсселе продемонстрируют консолидированную позицию касаемо продления санкций против РФ. 

Об этом шла речь во время телефонного разговора президента с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает Офис президента. 

Отмечается, что Зеленский поздравил Мишеля с началом каденции и пожелал тому успехов на посту главы Европейского совета.

Президент также поведал Мишелю о перезапуске процесса решения вооруженного конфликта на Востоке Украины, а также рассказал об итогах саммита лидеров "нормандской четверки", который состоялся в столице Франции 9 декабря. 

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Зеленский надеется на единство стран ЕС в вопросах поддержки Украины и её территориальной целостности и суверенитета. 

Он также поблагодарил главу Евросовета за поддержку в трехсторонних газовых переговорах и заверил в том, что Украина остается стабильным партнером.

Мишель отметил прогресс Украины в проведении реформ и выразил готовность ЕС и далее оказывать необходимую помощь на европейском пути нашей страны. 

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По итогу разговора, Зеленский пригласил Мишеля посетить Украину в любое удобное тому время. 

Как известно, саммит лидеров Европейского Союза начнется 12 декабря. 

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ЕС, Владимир Зеленский, Шарль Мишель.
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