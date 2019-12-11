Скачать
Среда, 11.12.2019
Драка в Раде: в "Слуге народа" хотят провести заседание комитета в "более безопасном месте"
Драка в Раде: в "Слуге народа" хотят провести заседание комитета в "более безопасном месте"
День в ООС: ранен украинский военнослужащий
День в ООС: ранен украинский военнослужащий
Шахтер - Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
Шахтер - Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
"Один дома" перезапуск: кто сыграет в новой части культового фильма
"Один дома" перезапуск: кто сыграет в новой части культового фильма

Пенсионная реформа и массовая забастовка: премьер Франции готов к уступкам

Пенсионная реформа и массовая забастовка: премьер Франции готов к уступкам
18:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Премьер Франции готов пойти на уступки по пенсионной реформе в связи с массовой забастовкой.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп не намерен отказываться от претворения в жизнь проекта пенсионной реформы, который вызывает недовольство граждан страны.

В ходе телеобращения в среду он заявил, что согласен пойти на некоторые уступки. Филипп пообещал, что реформа будет претворена в жизнь "без брутальности" и не затронет французов, родившихся до 1975 года. Ранее сообщалось, что под реформу подпадут люди, начиная с 1963 года рождения.

Проект предусматривает гарантированную минимальную пенсию в 1 тыс. евро с 2022 года. Это больше, чем получают в настоящее время представители ряда профессий, в частности, фермеры, отмечают французские СМИ.

Во Франции протестуют против "чемпиона болтовни" (Фото)

Филипп согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсиями, для полицейских, пожарных и представителей ряда других профессий.

Возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет. Однако для получения пенсии в полном объеме с 2025 года нужно будет проработать до 64 лет. С 2027 года пенсионный возраст будет повышен до 64 лет, однако это не коснется "тяжелых" профессий (включая работающих по ночам и медсестер), а также начавших свою трудовую жизнь раньше 18 лет.

Размер минимальной пенсии будет составлять не менее 85% минимальной зарплаты. Французы, зарабатывающие больше 120 тыс. евро в год, будут выплачивать дополнительные отчисления в пенсионную систему.

Парижанам советуют воздержаться от использования общественного транспорта

Существовавшие во Франции до сих пор 42 пенсионные системы будут заменены универсальной системой начисления пунктов, привилегии для работников отдельных отраслей упразднят.

"Мы предлагаем новое соглашение между поколениями. Его цель - справедливая и стабильная пенсионная система, при которой отдельные лица не получают преимущества за счет всех остальных", - заявил Филипп и призвал противников пенсионной реформы прекратить забастовки.

Будут внимательно наблюдать: в G7 отреагировали на новое соглашение между МВФ и Украиной

Масштабные протесты против проекта реформы продолжаются во Франции уже около недели. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

После выступления премьера сигналов о готовности прекратить забастовку от профсоюзов пока не поступало.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Забастовка, Протесты, Эдуар Филипп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Длинные каникулы и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество
02 Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
03 Какой завтра праздник: обычаи, традиции 12 декабря
04 Медики назвали болезни, от которых защищает кофе
05 Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полиция открыла дело по факту драки в Верховной Раде (Видео)
Полиция открыла дело по факту драки в Верховной Раде (Видео)
Угрозы &quot;Голосу&quot;: комитет Рады обратился в НАПК
Угрозы "Голосу": комитет Рады обратился в НАПК
Зеленский нашел замену Кривоносу
Зеленский нашел замену Кривоносу
Человек года по версии Time: что известно об экоактивистке Грете Тунберг
Человек года по версии Time: что известно об экоактивистке Грете Тунберг
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь