Пенсионная реформа и массовая забастовка: премьер Франции готов к уступкам

Новости мира:Премьер Франции готов пойти на уступки по пенсионной реформе в связи с массовой забастовкой.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп не намерен отказываться от претворения в жизнь проекта пенсионной реформы, который вызывает недовольство граждан страны.

В ходе телеобращения в среду он заявил, что согласен пойти на некоторые уступки. Филипп пообещал, что реформа будет претворена в жизнь "без брутальности" и не затронет французов, родившихся до 1975 года. Ранее сообщалось, что под реформу подпадут люди, начиная с 1963 года рождения.

Проект предусматривает гарантированную минимальную пенсию в 1 тыс. евро с 2022 года. Это больше, чем получают в настоящее время представители ряда профессий, в частности, фермеры, отмечают французские СМИ.

Филипп согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсиями, для полицейских, пожарных и представителей ряда других профессий.

Возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет. Однако для получения пенсии в полном объеме с 2025 года нужно будет проработать до 64 лет. С 2027 года пенсионный возраст будет повышен до 64 лет, однако это не коснется "тяжелых" профессий (включая работающих по ночам и медсестер), а также начавших свою трудовую жизнь раньше 18 лет.

Размер минимальной пенсии будет составлять не менее 85% минимальной зарплаты. Французы, зарабатывающие больше 120 тыс. евро в год, будут выплачивать дополнительные отчисления в пенсионную систему.

Существовавшие во Франции до сих пор 42 пенсионные системы будут заменены универсальной системой начисления пунктов, привилегии для работников отдельных отраслей упразднят.

"Мы предлагаем новое соглашение между поколениями. Его цель - справедливая и стабильная пенсионная система, при которой отдельные лица не получают преимущества за счет всех остальных", - заявил Филипп и призвал противников пенсионной реформы прекратить забастовки.

Масштабные протесты против проекта реформы продолжаются во Франции уже около недели. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

После выступления премьера сигналов о готовности прекратить забастовку от профсоюзов пока не поступало.