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Четверг, 12.12.2019
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Протесты в Грузии: полиция задержала больше десяти демонстрантов (Фото, Видео)

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Протесты в Грузии: полиция задержала больше десяти демонстрантов (Фото, Видео)
09:27 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости мира:Полиция потребовала от демонстрантов освободить проезжую часть и не блокировать въезды в парламент.

У парламента Грузии между участниками акции протеста и правоохранителями произошли столкновения, в результате которых были задержаны 12 человек. Об этом сообщает IPN.

Полиция, в частности, потребовала, чтобы демонстранты освободили проезжую часть дороги и не блокировали въезды в парламент, что привело к столкновению.

Протестующие утверждают, что намерены препятствовать будущему голосованию парламента за кандидатов в Верховный суд."Во время митинга у здания парламента полиция задержала 12 человек за административные правонарушения. Эти лица задержаны за нарушения, предусмотренные статьями 173 (неповиновение правоохранителям) и 166 (мелкое хулиганство)", - заявили в МВД.

Оппозиция начала вешать замки на офисы мажоритарных депутатов "Грузинской мечты"

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" и лидеры оппозиции не смогли договориться в субботу на встрече, организованной аккредитованным в Тбилиси дипломатическим корпусом, по вопросу изменения избирательной системы.

Кроме этого, перед центральным офисом правящей партии Грузии "Грузинская мечта", в котором собралась на заседание парламентское большинство, произошли столкновения между протестующими и полицией, в результате чего пострадали два человека.

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Грузия, Протесты, Тбилиси, Грузинская мечта, Протесты в Грузии.
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