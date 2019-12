А как насчет поездки в первом классе? Немецкие железнодорожники отреагировали на фото Тунберг в тамбуре

Небольшой "обмен мнениями" произошел между климатической активисткой, инициатором движения Fridays for Future Гретой Тунберг и немецкой железнодорожной компанией Deutsche Bahn.

Немецкий перевозчик решил не молчать в ответ на пост Тунберг, где она сидит на полу в тамбуре.

"Уважаемая Грета, спасибо за то, что ты поддерживаешь нас, железнодорожников, в борьбе с изменением климата! Нам было приятно, что ты была в субботу с нами на поезде ICE 74 ... Было бы еще приятнее, если бы ты также сообщила о том, как доброжелательно и компетентно ухаживала за тобой наша команда на твоем месте в первом классе", - написали сотрудники компании в Twitter.

То есть, из Касселя в Гамбург Тунберг ехала во вполне комфортных условиях.

Это был второй пост, которым они отреагировали на ситуацию. В первом компания просто пожелала Грете безопасного путешествия домой и пообещала работать над увеличением количества поездов, мест и лучшим сообщением.

На замечание о 1 классе 16-летняя активистка ответила, что путешествовали двумя поездами. Ситуация, о которой она сообщила с фото на полу, произошла на маршруте от Базеля: поезд был отменен, а в том, на каком ей с сопровождающими пришлось ехать, свободных мест не было. Место она получила после Геттингена.

"Конечно, это не проблема, и я никогда этого и не говорила. Переполненные поезда - хороший знак, потому что это означает, что спрос на поездки на поездах большой", - миролюбиво написала она.

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high!

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 15, 2019