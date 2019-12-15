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А как насчет поездки в первом классе? Немецкие железнодорожники отреагировали на фото Тунберг в тамбуре

А как насчет поездки в первом классе? Немецкие железнодорожники отреагировали на фото Тунберг в тамбуре
20:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Немецкая железнодорожная компания призвала Тунберг рассказать и о путешествии в первом классе, а не только в тамбуре.

Небольшой "обмен мнениями" произошел между климатической активисткой, инициатором движения Fridays for Future Гретой Тунберг и немецкой железнодорожной компанией Deutsche Bahn.

Немецкий перевозчик решил не молчать в ответ на пост Тунберг, где она сидит на полу в тамбуре.

"Уважаемая Грета, спасибо за то, что ты поддерживаешь нас, железнодорожников, в борьбе с изменением климата! Нам было приятно, что ты была в субботу с нами на поезде ICE 74 ... Было бы еще приятнее, если бы ты также сообщила о том, как доброжелательно и компетентно ухаживала за тобой наша команда на твоем месте в первом классе", - написали сотрудники компании в Twitter.

Ехала в тамбуре: Грете Тунберг не хватило места в немецком поезде

То есть, из Касселя в Гамбург Тунберг ехала во вполне комфортных условиях.

Это был второй пост, которым они отреагировали на ситуацию. В первом компания просто пожелала Грете безопасного путешествия домой и пообещала работать над увеличением количества поездов, мест и лучшим сообщением.

На замечание о 1 классе 16-летняя активистка ответила, что путешествовали двумя поездами. Ситуация, о которой она сообщила с фото на полу, произошла на маршруте от Базеля: поезд был отменен, а в том, на каком ей с сопровождающими пришлось ехать, свободных мест не было. Место она получила после Геттингена.

"Конечно, это не проблема, и я никогда этого и не говорила. Переполненные поезда - хороший знак, потому что это означает, что спрос на поездки на поездах большой", - миролюбиво написала она.

Импровизировала на чужом языке: Тунберг пришлось извиняться за свои слова

Между тем первый пост активистки вызвал реакцию у многих людей, которые сталкивались как с непунктуальностью Deutsche Bahn, так и ситуациями, когда поезда отменялись или "выпадали" отдельные вагоны, что приводило к необходимости искать место в поезде даже если билет был приобретен с забронированным местом. В субботу перевозчик в очередной раз уверял, что работает над улучшением сервиса.

Как известно Тунберг возвращалась с 25-й Всемирной конференции ООН по климату в Мадриде домой. Девушка отказалась от перелетов с экологических соображений.

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Германия, Deutsche Bahn, Грета Тунберг.
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