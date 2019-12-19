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В 2020 году страны ЕС примут более 30 тысяч беженцев

В 2020 году страны ЕС примут более 30 тысяч беженцев
07:42 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Страны Евросоюза в 2020 году примут более 30 тысяч беженцев, прежде всего из кризисных регионов мира.

Евросоюз в 2020 году по программе переселения примет более 30 тысяч беженцев преимущественно из кризисных регионов мира. Такое количество мест предусматривает выполнение программы переселения, говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Deutsche Welle.

Тем временем в министерстве внутренних дел Германии сообщили, что ФРГ намерена приютить до 5,5 тысячи мигрантов. Согласно достигнутым договоренностям с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, приоритет по программе получат мигранты из Турции, Ливана, Иордании, стран средиземноморского региона, а также Нигера и Руанды.

Вице-президент Еврокомиссии, комиссар по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас назвал вклад в дело переселения от ЕС "крупнейшим в мире".

"Когда мы работаем вместе, то можем создавать долговременные, эффективные и безопасные системы" для защиты "наиболее уязвимых", - заявил он.

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В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Ильва Йоханссон особо подчеркнула необходимость "прочного партнерства с третьими странами".

По ее словам, программа является "ключевым инструментом" гарантии того, что те люди, которые нуждаются в защите, "не будут рисковать жизнью и достанутся ЕС безопасными и легальными способами".

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По данным Еврокомиссии, более 65 тысяч беженцев прибыли в Евросоюз по программе переселения с 2015 года. Принимающая страна получает из бюджета ЕС за каждого переселенного мигранта 10 тысяч евро финансовой поддержки.

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Мигранты, Беженцы, Еврокомиссия, Евросоюз.
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