Протесты в Польше: люди не согласны с новой Судебной реформой

Новости мира:В протестах против новой судебной реформы принимают участие тысячи человек, среди которых судьи, юристы, общественные деятели.

В среду вечером в Варшаве и других городах Польши прошли массовые протесты против очередных намерений власти внести законодательные изменения в законы о судоустройстве и Верховный суд Польши.

В Варшаве на манифестацию под лозунгом "Сегодня судьи – завтра ты" под парламентом страны вышли несколько тысяч человек, в том числе судьи, юристы, политики, общественные деятели.

Часть протестующих заклеили рты скотчем, что символизирует запрет на ограничение прав судебной ветви власти.

Представитель ассоциации прокуроров "Lex Super Omnia" Дариуш Корнелюк подчеркнул, что судьи и прокуроры собрались, чтобы "защитить право и простых людей", поскольку "под угрозой оказался фундамент строя Польши".

В общем, поляки вышли накануне на протесты против очередных изменений в судебной системе в более чем 100 городах Польши, а также в Бельгии, Германии и Великобритании.

Участники протеста под польским парламентом призвали всех неравнодушных выйти на протесты также в четверг и пятницу, когда в Сейме будут рассматриваться соответствующие изменения в функционировании судебной системы.

W całej Polsce uczestniczymy w trwających protestach.

W Warszawie tłumy.#DziśSedziowieJutroTy pic.twitter.com/QHdAaOTtrW — Lex Super Omnia (@lex_super_omnia) December 18, 2019

Как сообщалось, 12 декабря депутаты правящей партии "Право и Справедливость" зарегистрировали в Сейме законопроект о судоустройстве и Верховный суд страны. В нем, в частности, предусматривается запрет судейским организациям принимать резолюции и заявления, которые "выражают враждебное отношение к другим органам власти", а также увольнять с должностей тех судей, которые будут ставить под сомнение деятельность Национального совета судопроизводства.

Председатель Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф назвала законопроект самом деле "ликвидацией системы судопроизводства", что в дальнейшем может привести к выходу страны из ЕС.

Напомним, по меньшей мере 60 человек получили ранения, а 9 человек были задержаны во время столкновений между сторонниками независимости Каталонии и полицией возле стадиона "Камп Ноу" в Барселоне, где проходил футбольный матч между "Барселоной" и мадридским "Реалом".