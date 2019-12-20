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Джонсон призвал Шотландию перестать фокусироваться на "на распаде Великобритании"

Джонсон призвал Шотландию перестать фокусироваться на "на распаде Великобритании"
00:24 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Джонсон призывает шотландских националистов прекращать попытки разделить Британию.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Шотландская национальная партия должна прекратить попытки разделить Великобританию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я считаю, что SNP следует больше сосредоточиться на обеспечении внутренних приоритетов населения Шотландии, а меньше на распаде нашей Великобритании", - заявил Джонсон в парламенте.

Стерджен: Шотландия не может быть заключена в Соединенном Королевстве против ее воли

Первый министр Шотландии Никола Старджен сегодня написала письмо Джонсону с просьбой предоставить шотландскому парламенту полномочия назначить второй референдум о независимости.

В четверг утром Стерджен заявила, что правительство Шотландии рассмотрит все варианты достижения самоопределения шотландцев, если британское правительство будет пытаться остановить его в вопросе проведения референдума.

В правительство Шотландии считают, что Лондон не сможет помешать провести референдум о независимости

Напомним, первый референдум о независимости Шотландии от Великобритании прошел в 2014 году. Тогда 55% населения выступили против такого шага.

Вместе с тем на референдуме о выходе Британии из ЕС 62% шотландцев заявили, что хотят остаться в составе ЕС.

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Великобритания, Шотландия, Борис Джонсон, Brexit.
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